Federico Massaro si è appoggiato al lato B di Letizia?/ Web: “Va squalificato dal Grande Fratello”. Il video

Federico Massaro nel mirino del web per un gesto che avrebbe commesso nei confronti di Letizia Petris al Grande Fratello 2023

Nelle ultime ore si è scatenata sul web una polemica che ha come protagonista Federico Massaro. Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha fatto un gesto che tanti hanno voluto sottolineare, postando anche il video dell’accaduto. Ad aver subito questo gesto, che qualcuno è arrivato a definire ‘schifoso’, pare sia stata Letizia Petris. Nel video che circola sul web, si vede quella che il web ha dichiarato essere Letizia, di spalle, appoggiata ad una porta, e Federico andarle incontro, fino ad toccarla da dietro.

Ciò che molti denunciano è, nel particolare, il fatto che Federico sembri appoggiarsi a lei, commettendo un gesto volgare e inappropriato. Tant’è che, come ha poi sottolineato qualche utente del web, lei sembra spingerlo via infastidita. La scena in poche ore è diventata virale, scatenando i commenti critici del web e una richiesta ben specifica nei confronti di Federico: la sua squalifica dal Grande Fratello.

Federico Massaro si è davvero appoggiato al lato B di Letizia? Il dubbio

“IO PRETENDO LA SQUALIFICA. Sono in difficoltà io a vedere questo video, questi atteggiamenti fanno schifo e non è la prima volta.” è il commento duro di un utente che ha condiviso il video della scena su Twitter. Ma altri si sono detti indignati di fronte a queste immagini. C’è chi ha scritto: “Comunque questo ragazzo fa discorsi ed ha atteggiamenti veramente imbarazzanti”; e ancora “Veramente vergognoso. Fuori Federico è da squalifica!”.

C’è però qualcuno che insinua il dubbio secondo il quale la persona alla quale Federico si ‘appoggerebbe’ non sarebbe Letizia, bensì Massimiliano Varrese. In effetti nel video la persona di spalla non si vede in volto ma solo in un secondo di spalle. Si nota il colore di capelli scuro e una fisicità minuta. Restano comunque dubbi sull’accaduto.

IO PRETENDO LA SQUALIFICA.

Sono in difficoltà io a vedere questo video, questi atteggiamenti fanno schifo e non è la prima volta. @GrandeFratello #GrandeFratello #paoleti pic.twitter.com/uzlizyUk4B — Gems (@TrashQueen01) January 23, 2024













