Federico Perna, chi è il compagno di Guendalina Tavassi/ Secondo matrimonio dopo l’addio a Umberto D’Aponte?

Federico Perna, chi è il fidanzato di Guendalina Tavassi

Federico Perna è il fidanzato di Guendalina Tavassi che il pubblico di canale 5 ha conosciuto durante la partecipazione di quest’ultima all’Isola dei Famosi 2022 in coppia con il fratello Edoardo che, questa sera, riceverà la sua sorpresa nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022. Federico Perna, innamoratissimo di Guendalina, è un manager nel settore della ristorazione. Dopo essersi incontrati e innamorati, i due hanno vissuto inizialmente con discrezione la loro storia per poi uscire allo scoperto. Federico si è spesso lasciato andare a dichiarazioni d’amore pubbliche e importanti nei confronti di Guendalina che con lui ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte.

La coppia condivide tutto e, nel futuro, potrebbe esserci anche il matrimonio. Tornata dall’Isola, infatti, Guendalina ha ricevuto un’accoglienza super romantica dal fidanzato che le ha fatto trovare anche un anello di fidanzamento. Per la coppia, inoltre, in futuro, potrebbe arrivare anche un figlio che, per la Tavassi, sarebbe il quarto.

Gaia, Chloe e Salvatore: i figli di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è diventata mamma per la prima volta quando era giovanissima. Appena 17enne, infatti, è diventata mamma di Gaia che oggi ha 18 anni e parteciperà a Miss Italia dopo aver superare la varie fasi incantando tutti con la sua bellezza. Concluso l’amore con il padre di Gaia, la Tavassi si è sposata con Umberto D’Aponte. Un matrimonio durato diversi anni e dal quale sono nati i figli Chloe e Salvatore. Mamma a tempo pieno, la Tavassi condivide diversi video delle sue giornate con i figli sui social. Proprio a Gaia ha dedicato delle parole speciali in occasione del suo 18esimo compleanno e, per non perdersi quel giorno, la Tavassi ha abbandonato l’Isola non accettando il prolungamento.

Mamma di tre figli di età diversa, in futuro, la Tavassi potrebbe decidere di provare nuovamente le gioie della maternità regalando un figlio al fidanzato Federico Perna per il quale sarebbe il primo e rendendo così nuovamente zio il fratello Edoardo con cui ha un rapporto speciale.











