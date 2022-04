Federico Perna e Guendalina Tavassi pronti per un figlio/ “Prima di partire…”

Federico Perna e il primo incontro con Guendalina Tavassi: “La conoscevo da tempo…”

Federico Perna è il fidanzato di Guendalina Tavassi, concorrente assieme al fratello Edoardo dell’Isola dei Famosi. In un’intervista a Fanpage, Federico ha raccontato com’è nato il loro amore e ha svelato anche il motivo per il quale Guendalina ha voluto rimettersi in gioco nel reality. Federico ha dichiarato che all’inizio del loro rapporto, Guendalina aveva preferito mantenere il riserbo senza rendere pubblica la loro storia: “All’inizio abbiamo tenuto la nostra relazione nascosta, voleva tutelare i suoi figli. Io non sono padre, ma ci tenevo a rispettare la sua volontà, sono cresciuto in una famiglia unita e piena di valori quindi la capisco”. Federico in quel momento non conosceva però la situazione familiare di Guendalina. La concorrente dell’Isola dei Famosi si stava per separare dal marito Umberto D’Aponte quando ha conosciuto Federico: “Io la conoscevo da tempo, frequentava il mio ristorante a Roma, ma non sapevo nulla della sua situazione familiare. Quando si è separata ha iniziato a venire al locale più spesso e da sola, ma abbiamo iniziato a frequentarci al di fuori solo a fine giugno”, ha raccontato.

Federico non si è lasciato condizionare dal pregiudizio nei confronti di Guendalina ma anzi ha scoperto una donna dolce e una madre affettuosa. Infatti nell’intervista ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua partenza per l’Isola dei Famosi: “Capace di sorridere davanti ad ogni difficoltà perché la vita le ha insegnato ad avere una corazza. È molto affettuosa. Prima di partire per l’Isola, mi ha lasciato un biglietto per ogni settimana che sarebbe stata via. Ai bambini ha scritto un sacco di lettere sui diari di scuola, ha pensato a tutto nei minimi dettagli”.

Federico Perna e Guendalina Tavassi, un figlio in arrivo?

Federico Perna e Guendalina Tavassi sarebbero pronti ad avere un figlio. Nell’intervista a Fanpage, Federico ha spiegato di averne parlato prima della partenza per l’Isola con Guendalina: “Non è prematuro, anzi. Stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste, ma ne abbiamo già parlato. Io non ne ho e vorrei averne. Anche lei lo vorrebbe, me lo ha detto anche prima di partire per l’Isola. Ci siamo lasciati con parecchi progetti e promesse”. Una scelta quella di partire per l’Isola che Guendalina non ha fatto a cuor leggero. La sua priorità ha spiegato Federico Perna rimangono i figli: “Il fatto che questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti. Il suo lavoro durante l’anno le consente di avere molto tempo libero e di stare h 24 con i bambini. Se li lascia per due mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile”.

Nella decisione di Guendalina ha però giocato un ruolo fondamentale il fratello Edoardo Tavassi. Senza di lui infatti Guendalina non avrebbe partecipato all'Isola dei Famosi: "Edoardo è stato fondamentale nella decisione. Se lui non fosse andato, lei non sarebbe partita. Ha una situazione molto delicata alle spalle e lascia due figli piccoli a casa… Ora i bambini stanno con il nonno, sono felici e per fortuna stanno benissimo". Sul rapporto tra i fratelli, Federico fa chiarezza: "Sì, loro litigano sempre e ognuno ha le sue ragioni. Anche se i motivi sono banali si finisce per rivangare cose passate, vecchie liti lasciate in sospeso. Spero che questa esperienza sarà per loro l'occasione per chiarire e lasciarsi certe cose alle spalle una volta per tutte".











