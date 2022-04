Federico Perna: “Video hot di Guendalina Tavassi? Apparenza inganna”/ “Dà fastidio…”

Federico Perna e la vicenda dello scandalo dei video hot di Guendalina Tavassi: “Mi ha insegnato che…”

Federico Perna ha commentato la vicenda relativa allo scandalo dei video hot di Guendalina Tavassi circolati in rete. L’ex gieffina era intervenuta a Le Iene dove aveva rilasciato un’intervista per parlare dei filmati intimi che le sono stati rubati e sono diventati di pubblico dominio. Il telefono dell’ influencer romana era stato hackerato e il suo iCloud rubato. Gli hacker si sono ritrovati tra le mani diversi video, alcuni molto bollenti, che nel giro di poche ore hanno fatto il giro del web. Una bruttissima situazione che la Tavassi aveva poi denunciato alle forze dell’ordine insieme al marito, l’imprenditore campano Umberto D’Aponte.

Intervistato da Fanpage, Andrea Perna ha espresso il suo parere su questa terribile vicenda: “Se Guendalina ne soffre ancora? È più che altro la gente a parlarne ancora. È un personaggio pubblico dunque è normale che ne sia nato un caso mediatico, ma è una cosa che sarebbe potuta succedere a chiunque. Mi da fastidio che venga ancora associata a quell’episodio, ma fa parte del mestiere. Lei mi ha insegnato che l’apparenza inganna: inizialmente anch’io l’avevo giudicata sulla base di questi fatti noti e spiacevoli. Conoscendola, ho scoperto una persona completamente diversa”. Federico Perna ha pertanto preso le difese della fidanzata di cui ancora oggi si parla in relazione a quei video. Federico ha poi tagliato corto sulla faccenda legata all’ex marito: “Che cosa l’ha spinta a denunciare e a rendere pubblico il caso delle presunte violenze? Preferisco non parlarne”.

Federico Perna svela il motivo della partecipazione di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi

Federico Perna e Guendalina Tavassi si frequentano dal giugno dello scorso anno. Guendalina si stava separando dal marito quando ha incontrato Federico. Prima di partire per l’Isola dei Famosi, Guendalina si è fatta però tante paranoie. L’influencer si è convinta a partecipare solo dopo aver saputo che il fratello Edoardo sarebbe stato in coppia con lei. A dichiararlo è stato Federico: “È partita con tante paure e tanti timori e onestamente non ha vissuto bene questa scelta. Si fa spesso influenzare da quello che dice la gente sui social, dove nessuno sa come stanno realmente le cose… ma raccontare la sua realtà dei fatti l’ha aiutata a sfogarsi. Edoardo è stato fondamentale nella decisione. Se lui non fosse andato, lei non sarebbe partita. Ha una situazione molto delicata alle spalle e lascia due figli piccoli a casa… Ora i bambini stanno con il nonno, sono felici e per fortuna stanno benissimo”.

Federico Perna ha poi svelato che prima della partenza, Guendalina Tavassi ha curato tutto nei minimi dettagli. Il suo pensiero è stato in primis rivolto ai figli: “Il fatto che questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti. Il suo lavoro durante l’anno le consente di avere molto tempo libero e di stare h 24 con i bambini. Se li lascia per due mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile”. Poi ha concluso: “Guendalina è capace di sorridere davanti ad ogni difficoltà perché la vita le ha insegnato ad avere una corazza. È molto affettuosa. Prima di partire per l’Isola, mi ha lasciato un biglietto per ogni settimana che sarebbe stata via. Ai bambini ha scritto un sacco di lettere sui diari di scuola, ha pensato a tutto nei minimi dettagli”.











