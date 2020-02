FEDERICO PIETRUCCI LASCIA AMICI 19/ “L’infortunio? Capita, qui c’è una famiglia”

Per Federico Pietrucci è arrivato il momento dei saluti. Esattamente come accadde ad Andreas Muller durante la sua prima partecipazione ad Amici, Stefano si è infortunato ad un passo dal serale. Le sue condizioni non gli permettono di potersi ristabilire in totale tranquillità e poter partecipare alla fase più importante del talent show. Un duro colpo per il giovane ballerino che era considerato uno dei migliori della classe. “Mi dispiace”, dice Maria De Filippi. “Visto che non ho mai parlato così tanto, volevo ringraziare prima di tutto i professori sia di canto che di ballo per avermi dato questa possibilità, Maria, il pubblico, i ballerini professionisti e i miei compagni perché Amici non è solo una cosa artistica, ma è soprattutto una famiglia”, spiega Federico che non nasconde l’emozione, ma anche la delusione per dover rinunciare al proprio sogno per un infortunio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FEDERICO PIETRUCCI LASCIA AMICI 19

Che sia proprio Federico Pietrucci l’eliminato eccellente di questo Amici 19? Il ballerino è arrivato come uno dei favoriti nella danza, come pupillo di Veronica Peparini e il preferito di Timor Steffens ma poi qualcosa si è rotto. In queste settimane Federico ha combattuto tanto per riuscire a rimanere a galla nel programma occupandosi al meglio delle coreografie e vincendo le sfide esterne che gli si sono presentate, ma se tutto questo fosse vano? I professori ancora non gli hanno concesso l’accesso al serale e la maglia verde e i suoi compagni non lo hanno votato per dargli la possibilità di presentarsi davanti alla commissione esterna per giocarsi il tutto per tutto, come finirà per lui allora? In molti lo seguono e lo amano e la classifica di gradimento spesso ha parlato tanto nei suoi confronti concedendogli addirittura la fortuna di esibirsi sul palco di Tu si Que Vales con Nyv, tutto questo basterà per l’accesso al serale di Amici 19?

FEDERICO ELIMINATO AD AMICI 19?

Per gli stessi motivi, in molti temono il peggio convinti che possa essere proprio Federico l’eliminato eccellente di Amici 19. Il serale si avvicina, addirittura qualcuno avanza l’ipotesi che possa iniziare già a fine febbraio, ma i posti rimasti vacanti, almeno in teoria, sono solo quattro e le occasioni per i ballerini sono sempre di meno rispetto ai cantanti. Questo restringe ancora di più le possibilità che Federico possa accedere al serale perché ci sono già Valentin, Nicolai e Javier e, molto probabilmente, toccherà ad una donna, che sia proprio Talisa quella che occuperà l’ultimo posto disponibile per il ballo? Il timore c’è e proprio per questo Federico in settimana potrebbe aver agito per la sua sopravvivenza durante l’ennesima votazione dei ragazzi dando il suo voto ad un cantante.

LA LITE TRA FEDERICO A MARTINA E IL PUGNO AL MURO

Questo lo ha portato allo scontro con Martina Beltrami che lo ha accusato di essere ipocrita e di non aver votato senza meritocrazia ma solo per evitare che un altro ballerino, forse proprio Talisa, prendesse la maglia verde. Federico Pietrucci ha mandato al mittente le accuse durante uno degli ultimi pomeridiani della settimana di Amici 19 ma questo basterà davvero a placare gli animi in attesa della puntata di sabato? Le anticipazioni della puntata di Amici 19 non fanno altro che confermare che per Federico i giochi sono finiti. Proprio dopo la lite con Martina, il ballerino è tornato negli spogliatoi e, preso dalla rabbia, ha dato un pugno al muro talmente forte da farsi male non solo alla mano ma anche al braccio. Nel pomeridiano di oggi scopriremo che Federico sarà costretto ad abbandonare Amici 19 per infortunio con la possibilità di tornare il prossimo anno.



