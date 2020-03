Federico Rossi fidanzato Paola Di Benedetto/ “Non la sento da 3 mesi”, ma il web…

Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto e componente del duo Benji e Fede, è finito nel bel mezzo di una vicenda social molto chiacchierata. Nei giorni scorsi, in una serie di dirette social, ha risposto ai suoi fan che gli chiedevano di Paola Di Benedetto, parlando del lungo periodo di lontananza e di quanto avverta la sua mancanza. Il cantante, però, ha precisato di non sentire ne vedere la Di Benedetto da circa tre mesi, precisamente da quando lei ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ecco le sue parole: “contando che sono circa tre mesi che non la vedo e non la sento – ha precisato Federico Rossi – dalla mia parte bene, dalla sua pure. Vediamo quando esce, speriamo che la quarantena finisca il prima possibile, così quando esce la posso vedere”. Le sue parole, però, contraddicono quelle della Di Benedetto, che nei giorni scorsi ha ammesso di averlo sentito al telefono.

FEDERICO ROSSI SMENTITO DA PAOLA DI BENEDETTO

La scorsa settimana, a causa dell’emergenza coronavirus, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno potuto sentire telefonicamente i loro parenti. Paola Di Benedetto ha ricevuto rassicurazioni da parte della sua famiglia, in particolare da suo padre, e successivamente, così come lei stessa ha svelato nel corso dell’ultima diretta, ha avuto la possibilità di parlare anche con Federico Rossi. “Sono provata come tutti, a volte riesco a realizzare, a volte no”, ha detto Paola parlando in diretta della questione legata all’emergenza sanitaria. Ringraziando lo show per averle permesso di contattare i suoi affetti, la gieffina ha parlato poi di un “collegamento quadruplo”, ringraziando per aver potuto sentire anche il suo amato fidanzato: “Ve ne sono grata, è stato un momento bellissimo”. Da che parte sta la verità?

IL WEB CONTRO FEDERICO ROSSI

A chiarire la vicenda che in queste ultime ore ha seminato il panico tra i fan di Paola Di Benedetto e Federico Rossi, sono i post di alcune fan della coppia che hanno precisato il senso di quelle parole, forse un po’ troppo affrettate, formulate dal cantante: “Sempre pronti a puntualizzare – dice una follower su Instagram – lui si riferisce al fatto che non la vede e non la sente di persona”. La difesa delle fan, però, non è riuscita a placare l’ira delle haters, decise a non farsi prendere in giro da questa piccola, presunta bugia: “Se fosse come dici tu – scrive infatti una internauta – avrebbe detto solamente di non “vederla” da 3 mesi! È inutile arrampicarsi sugli specchi”. Secondo altre, invece, la telefonata ci sarebbe stata, ma la presenza, in contemporanea, della famiglia di lei non avrebbe concesso ai due fidanzatini di concedersi del tempo tutto per loro. Fine delle polemiche?

