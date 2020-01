Federico Rossi vs Zequila/ Antonio:”Do zero, non si è spogliata”, Fede:”Ti commenti da solo”

Federico Rossi si scaglia contro Antonio Zequila che, durante la prova di burlesque che ha visto protagoniste le donne della casa del Grande Fratello Vip 2020 ha dato un voto negativo a Paola Di Benedetto, rea di non essere rimasta in lingerie come le sue compagne. Diversamente dalle altre inquiline della casa, infatti, l’ex Madre Natura, ha dato vita ad un balletto sensuale senza togliersi gli indumenti. La cosa non è piaciuta a Zequila che, chiamato a votare, ha detto: “a Paola do zero, che caz*o me ne frega, non si è spogliata”. A vincere è stata Fernanda, seconde a parimerito Rita e Adriana e terza Carlotta. Le parole di Zequila, però, hanno infastidito Federico Rossi che, su Twitter, ha difeso la fidanzata e la sua scelta di non mettersi in mostra restando in biancheria intima.

FEDERICO ROSSI DIFENDE PAOLA DI BENEDETTO E ATTACCA ZEQUILA: “TI COMMENTI DA SOLO”

Dopo aver scritto una bellissima dedica alla fidanzata Paola, Federico Rossi, ieri sera, ha deciso di seguire la diretta del Grande Fratello Vip 2020 assistendo, così, allo spettacolo del burlesque. La Di Benedetto, pur accettando di partecipare, ha mantenuto un abbigliamento composto e la cosa ha so fortemente orgoglioso il cantante di Benji & Fede che, infastidito da Zequila che avrebbe preferito vedere altro, si è lasciato andare ad una serie di commenti su Twitter. “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci“, ha sbottato Federico. In un tweet successivo, poi, ha aggiunto: “Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli”. Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo Er Mutanda”.

Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020

Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda 👍🏼 #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020





