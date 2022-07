Federico Valverde e fidanzata drogati e derubati/ Lei “Stavo male, chef era in casa…”

Brutta disavventura per il calciatore del Real Madrid Federico Valverde e per la sua compagna Mina Bonino. Il centrocampista e la sua dolce metà sono stati drogati e derubati mentre si trovavano in vacanza a Ibiza e a raccontare l’accaduto attraverso le storie di Instagram è stata proprio la dolce metà dell’uruguaiano. Stando a quanto riferito dalle testate giornalistiche iberiche, a Valverde e alla sua fidanzata sarebbero state fatte assumere sostanze stupefacenti a loro insaputa e, una volta messi ko, qualcuno avrebbe portato via 10mila euro in contanti, i gioielli della donna e un paio di orologi di valore.

Questa è la descrizione degli accadimenti affidata al web dalla compagna di Federico Valverde: “Al nostro arrivo nella casa di Ibiza, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi. Ho mandato un messaggio a Leslie (la domestica, ndr) perché si occupasse di mio figlio. Mi sentivo molto male, malissimo”.

FEDERICO VALVERDE E LA FIDANZATA DROGATI E DERUBATI, LEI: “NON CAPIVO NULLA”

Il racconto della Bonino, fidanzata di Federico Valverde, prosegue così: “Notai le valigie aperte in salotto. C’erano le mie infradito, Leslie stava sistemando tutto. Mi chiese se stessi cercando qualcosa. Penso che fossi sotto l’effetto di droghe: mi feci una risata, non avevo capito nulla. Al momento di andare in spiaggia, mi allontanai per andare a prendere dei soldi. Quando aprii il portafoglio, mi accorsi che era vuoto. Il cuoco venne da me e mi raccontò che al suo arrivo, in mattinata, aveva trovato già tutto in disordine”.

Ancora dalla Spagna filtra l’indiscrezione secondo cui Federico Valverde e la sua compagna sarebbero stati sottoposti ad alcuni test per individuare tracce di stupefacenti nel sangue, che però avrebbero dato esito negativo, mentre lo chef sospettato si è licenziato.











