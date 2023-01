Fedez, battuta choc su Emanuela Orlandi/ Video: risata sfrenata, gelo Gianluigi Nuzzi

Bufera su Fedez per una battuta infelice, oltre che di difficile comprensione, sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. È accaduto nel podcast “Muschio Selvaggio” che il rapper conduce con l’amica Luis Sal. In studio Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado, che non ha nascosto il suo imbarazzo. Ad un certo punto si parlava della serie Netflix “Vatican Girl” e quindi del caso di cronaca. Fedez è scoppiato a ridere sul fatto che la 15enne romana, scomparsa in circostanze ancora misteriose quasi quarant’anni fa, non sia mai stata trovata.

Una risata improvvisa, senza freni e senza motivo che ha sollevato un polverone sui social, tanto che qualcuno ha iniziato a chiedere provvedimenti, anche alla luce del recente accordo con la Rai. «E adesso vediamo se quelli di Sanremo e della RAI, che fecero fuori Morgan per le dichiarazioni sulla cocaina, hanno le p… per fare altrettanto con uno che sghignazza mentre dice che Emanuela Orlandi non è mai stata trovata», ha scritto un utente su Twitter.

GIANLUIGI NUZZI A FEDEZ DOPO BATTUTA “BLACK HUMOR”

«Beh, innanzi tutto possiamo dire, non l’hanno mai trovata», ha detto Fedez riferendosi ad Emanuela Orlandi. Il rapper si è subito lasciato andare ad una risata, mettendo in imbarazzo il giornalista Gianluigi Nuzzi, ospite della puntata. Infatti, ha provato a sviare la questione, descrivendo l’uscita di Fedez come «black humor», che definisce comunque «sideralmente antitetico rispetto a un giornalista». Luis Sal allora è intervenuto rivolgendosi al suo ospite, consigliandogli di «mantenere una poker face in questo momento». Sul finale, Fedez ha fatto mea culpa accennando una scusa: «Mi faceva troppo ridere». La battuta infelice però non è passata inosservata, anzi sui social in molti hanno definito «di cattivo gusto» la sua battuta su Emanuela Orlandi. Finora il marito di Chiara Ferragni non è intervenuto per provare a spegnere il caso o commentare la vicenda per fornire dei chiarimenti magari nei confronti della famiglia della ragazza, ancora alla ricerca di Emanuela e della verità.

Fedez a Muschio sghignazza fino all’asma sul fatto che non hanno mai trovato Emanuela Orlandi (Tutto vero) pic.twitter.com/NcV0SQCNi5 — Matteo Simpatia Cortesia (@mdiparbleu) January 24, 2023













