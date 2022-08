Fedez, Chiara Ferragni rivelazione choc/ “Ero terrorizzata all’idea che mi avesse presa in giro”

Fedez: “La dolce vita richiama agli anni ’60, ma..”

Fedez torna sul palco del Cornetto Battiti Live con “La dolce vita”, uno dei brani tormentoni dell’estate 2022 cantato con Tananai e Mara Sattei. Durante una performance del brano in un altro programma musicale, il rapper si è confrontato con il padrone di casa Stefano De Martino comparando gli anni ’60 con i tempi moderni. “Questa canzone ricorda un po’ le sonorità degli anni 60. Fedez, per esempio, ti piacerebbe fare a cambio con quegli anni? Tornare alle lettere scritte e mollare WhatsApp?” – ha chiesto l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Il marito di Chiara Ferragni non si è tirato indietro, anzi ha replicato dicendo: “no, io soffro di analfabetismo di ritorno, quindi no”. Stefano De Martino allora ha risposto: “quindi viva i messaggi vocali” – per poi punzecchiare anche Tananai a cui ha chiesto: “enciclopedia al posto di Internet? Che dici?”. Il cantante di Sesso Occasionale ha risposto: “no, perché non si possono vedere un sacco di video sull’enciclopedia. Davvero, senza i tutorial di You Tube io non avrei potuto imparare a produrre”.

Fedez e Chiara Ferragni: come è nato l’amore?

Non solo rapper e cantante di successo, Fedez è anche conosciuto per essere il marito di Chiara Ferragni. La coppia si è conosciuta grazie ad una canzone del rapper in coppia con J-Ax in cui prendeva in giro la influencer. A raccontare come sono andate le cose è stata proprio la influencer e imprenditrice digitale: “a dicembre 2015 stavo con un ragazzo californiano da due anni e mezzo, era una relazione che volevo terminare, mi faceva molto soffrire ma avevo paura di stare a Los Angeles da sola. Fede aveva una relazione con la sua ex e due nostri amici hanno deciso di farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi, non volevano far nascere una love story ma capire se si poteva magari in futuro lavorare insieme”.

Il primo incontro è stato a Natale 2015 presso il Mandarin Oriental di Milano come ha ricordato la Ferragni: “con questa coppia di amici, lui con la sua fidanzata e io con il mio ex ex fidanzato, con cui all’epoca ancora lavoravo, una situazione stranissima”. Dopo la fine della relazione con il fidanzato storico Riccardo Pozzoli, la Ferragni decide di rivedere Fedez complice il boom della canzone “Vorrei ma non posto”: “tutti su Twitter mi dicono che Fede ha parlato di me nella canzone: ero terrorizzata all’idea che mi avesse presa in giro in qualche modo. Poi ascolto la canzone e penso ok, ha detto una cosa divertente e non offensiva”.











