Fedez e Chiara Ferragni, crisi peggiora: lui toglie foto di coppia e lancia una frecciata/ “L’hai voluto tu”

Fedez e Chiara Ferragni, separazione sempre più dura: lui toglie la foto di coppia

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più in crisi e sempre più distanti ed ormai sembra sempre più certa la rottura definitiva. Nelle scorse ore, infatti, Fedez, Federico Lucia, ha preso due drastiche decisioni che non lasciano spazio a dubbi e lanciato un frase che ha tutti gli effetti sembra una frecciata all’ex, mentre anche le sorelle dell’imprenditrice, Francesca e Valentina Ferragni hanno compiuto un gesto di distanza. Insomma sembra che il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sia ormai finito per sempre.

Chiara Ferragni valuta azione legale contro L’Espresso/ “Copertina con sembianze di Joker è diffamatoria”

Nel dettaglio, infatti, nelle scorse ore Fedez ha cambiato la foto di coppia, non più una foto di coppia che lo ritrae insieme a Chiara Ferragni ma una foto in cui appare da solo. E non è tutto perché ha anche aggiunto due storie su Instagram molto sibilline. In una prima storia Fedez ha pubblicato la sua canzone ‘L’hai voluto tu’ ed in quella successiva ha poi specificato un verso del brano medesimo: “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso.”

Chiara Ferragni in copertina de L’Espresso in versione ‘Joker’/ Selvaggia Lucarelli: “Ogni donna di potere…”

Chiara Ferragni e Fedez: matrimonio definitivamente finito? Intervengono anche le sorelle di lei Francesca e Valentina

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è naufragato per sempre? Dopo dieci anni d’amore e la nascita dei due figli Leone e Vittoria sembra proprio che la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Ed i gesti che fanno pensare a questa soluzione sono molteplici. Chiara Ferragni è volata a New York per lavoro ed i due piccoli sono rimasti con il loro papà. Tuttavia Fedez ha lasciato il suo appertamente a City Life ed è ritornato a Rozzano dai suoi genitori, ha infatti postata una storia dalla sua cameretta.

Simona Tagli contro tutti al Grande Fratello/ "Non mi faccio prendere per i fondelli quattro bambini storti"

Ed infine in questi scontri, frecciate e dichiarazioni sibilline si inseriscono anche le sorelle di Chiara Ferragni Francesca e Valentina hanno smesso di seguire il rapper sui social, gesto che non ha bisogno di spiegazioni e che fa capire come anche i familiari della coppia siano sempre più distanti. Insomma si vedrà più avanti se i due riusciranno a risanare il loro rapporto o meno ma nel frattempo Fedez ha difeso a spada tratta l’imprenditrice dalla copertina de L’Espresso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA