Fedez, choc malattia/ “Una risonanza magnetica ha svelato che…” (La Confessione)

FEDEZ, COME SCOPERTO LA DEMINERALIZZAZIONE? L’INCUBO DELL ASCLEROSI MULTIPLA

Rivelazione scioccante quella di Fedez ai microfoni di Peter Gomez, in occasione dell’intervista che andrà in onda questa sera, dalle ore 21:15 presso il programma “La Confessione”. Il rapper meneghino ha svelato di aver scoperto poco tempo fa un problema di salute da non sottovalutare. “E’ successo un evento importante – le sue parole – difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla”. L’argomento verrà senza dubbio approfondito nel corso della chiacchierata, così come le note querelle fra il marito di Chiara Ferragni e i numerosi altri artisti e colleghi.

I RAPPORTI TESI TRA FEDEZ E I CANTANTI TIZIANO FERRO E MARRACASH

I rapporti fra Fedez e gli altri rapper non sono sempre stati pacifici e questa volta Tiziano Ferro, fra gli ultimi ad attaccare l’artista milanese per via di una canzone scritta dieci anni or sono, non c’entra davvero nulla. A ritornare sulla questione simpatia/antipatia è invece Marracash, che in un’intervista a Le Iene ha sottolineato di aver preso le distanze dall’ex giudice di X Factor. “Se ho mai litigato con un collega? Sì è successo con Fedez, però non è finita a pugni. Capita di litigare tra rapper perchè è una musica esplicita e quindi si tende a dire le cose alla luce del sole. Succede anche tra i cantanti pop, solo che non lo dicono”. Marracash però ha ribadito il concetto poco dopo: “Lui [Fedez, ndr] mi sta sulle p@ll*. Perchè? Dovrebbe farsi due domande. Nel mio caso specifico ha cominciato questa cosa lui”. Per ora Fedez non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, come è accaduto invece nei giorni scorsi riguardo all’accusa di omofobia e bullismo di Ferro. Dopo aver fatto le sue scuse e aver proposto una collaborazione con Tiziano Ferro per Accetto Miracoli, Fedez si è visto lanciare un’altra frecciata da Ferro tramite Il Corriere della Sera: “Il terreno su cui i bulli e gli odiatori trovano spazio è sempre lo stesso, è lo stesso di 30 anni fa quando a scuola mi chiamavano con certe parole, mi spingevano fuori, e queste scuse non bastano più. E le scuse sono sempre le stesse: ‘L’ho fatto tanto tempo fa’, ‘L’ha fatto anche lui’, ‘Ma stavo scherzando’. Non va bene, perché io sono stufo di vedere questa gente mettere l’ennesimo like o cuoricino che racconta la notizia di un ragazzo o di una ragazza che si sono tolti la vita per questi motivi”. Anche se Ferro non cita in modo esplicito il rapper, le virgolette sulla frase ‘L’ho fatto tanto tempo fa’ sembrano riferite proprio a Fedez, dato che nelle scuse fatte tramite Stories ha appunto detto di aver creato quella canzone in particolare diversi anni fa.

FEDEZ E LE ACCUSE DI LESIONE AGGRAVATA

Ritrovarsi davanti ai giudici non è una novità per Fedez, che nei giorni scorsi ha dovuto rispondere per l’accusa di lesione aggravata per un episodio accaduto tre anni fa con un vicino di casa. Sia il rapper che la persona in questione hanno fatto denuncia in seguito al litigio, anche se in base alle dichiarazioni del vicino, Fedez lo avrebbe aggredito perchè si era lamentato della musica alta che proveniva dal suo appartamento. Fra i testimoni a favore dell’artista si è presentato Fabio Rovazzi, che ha sostenuto invece il contrario, ovvero che il primo pugno sarebbe partito proprio dal vicino. Oggi, giovedì 5 dicembre 2019, Fedez si racconterà a tutto tondo a La Confessione per parlare sia della sua carriera sia del suo rapporto con la politica. In particolare con il Movimento 5 Stelle visto che cinque anni fa, ricorda Rolling Stone, il rapper ha scritto per Beppe Grillo l’inno Non sono partito. La fiducia verso l’M5S tra l’altro negli ultimi tempi, soprattutto quando si è trovato al comando del governo, tanto che Fedez ha scelto di difendere l’operato del partito: “Non dimentico Vittorio Arrigoni, uno che era sul campo e non nei salotti”, ha detto a Vanity Fair parlando in particolare di Roberto Saviano, “con i segni della tortuna e della trincea. Fu ucciso nel 2011 a Gaza, a pochi mesi da un videomessaggio in cui invitava proprio Saviano a camminare con le sue gambe per Tel aviv, prima di parlare a vanvera della situazione lì. L’aveva contraddetto, sì, e lui, che ama ergersi a coscienza civile del nostro Paese, non ha speso due parole per ricordarlo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA