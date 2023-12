Fedez contro l’hater che ha offeso il figlio Leone / “Si è scusato, ma non se la caverà così”

Fedez tuona sui social contro l’aggressore: “Non bastano le scuse, deve metterci la faccia”

Fedez contro l’hater, sui social è andato in scena un nuovo atto. Il rapper ha aggiornato su quanto accaduto negli ultimi giorni, con l’aggressore verbale contro il figlio Leone che dopo essere stato individuato si sarebbe scusato per l’accaduto. Ma Fedez non sembra ancora convinto e intende andare a fondo in questa triste, ennesima storia, di attacchi gratuiti sui social. “Vi dico solo che è già venuto all’ovile con l’avvocato per chiedere scusa. Ma non ce la caviamo con una letterina di scuse, ci devi mettere la faccia e se non ce la vuoi mettere te la faccio mettere uguale” il messaggio diffuso dal marito di Chiara Ferragni tramite X.

Nei giorni scorsi Fedez aveva denunciato la situazione, raccontando l’accaduto ai suoi follower dopo che un hater ha attaccato il figlio del cantante e Chiara Ferragni: “Sono perfettamente cosciente che c’è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo perché onestamente non mi frega un ca**o. Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema. Un problema bello grande, però ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi vi posterò nome e cognome di questa persona e tutti gli altri che hanno risposto che farebbero lo stesso”. Dopo aver raccolto le scuse, adesso Fedez vuole completare l’opera di smascheramento.

Cosa è accaduto nel dettaglio a Fedez? Il piccolo Leone, figlio di Fedez-Ferragni, prima della partita di Serie A Milan-Frosinone allo stadio San Siro di Milano ha fatto da mascotte a Theo Hernandez, difensore dei rossoneri allenati da Stefano Pioli. il bimbo, come si vede dai vari video condivisi da Fedez, era apparso molto emozionato e agitato in campo. Anche la Lega di Serie A ha voluto evidenziare la presenza in campo del figlio dei Ferragnez con un post su X dedicato a un “accompagnatore speciale” per l’occasione.

Il post con protagonista il figlio di Fedez ha scatenato le critiche di svariati utenti, ma è stato un altro scatto a suscitare commenti vergognosi e la conseguente furia del padre. Un utente ha condiviso sul social un’immagine del piccolo e del calciatore, lanciando un sondaggio choc: “Avete solo un proiettile, chi colpite?” Da giorni l’artista sta cercando di scavare in fondo alla storia, per cercare di smascherare il commentatore.











