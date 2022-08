Fedez, dal primo incontro al matrimonio con Chiara Ferragni/ Ecco com’è nato tutto

Fedez in vacanza ad Ibiza con la moglie Chiara Ferragni si gode il successo de “La dolce vita”

Fedez tra i protagonisti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con “La dolce vita”. Un’estate di grandi successi per il rapper da settimane ai vertici delle classifiche streaming e radiofoniche con il nuovo singolo “La dolce vita” feat Tananai e Mara Sattei. Il singolo, descritto come un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca”, è tra i brani più trasmessi dell’estate 2022. A parte il grande successo del brano, il rapper è partito per una lunghissima vacanza in compagnia della moglie Chiara Ferragni e dei figli Leone e Vittoria con destinazione Ibiza e Formentera.

La coppia sui social sta pubblicando e condividendo tantissime storie, video e foto della loro vacanza per la gioia dei tantissimi fan e come sempre non mancano i commenti dei detrattori e dei leoni da tastiera. La storia d’amore tra Fedez e Chiara prosegue a gonfie vele e proprio la influencer recentemente ha ripercorso tutti i momenti più importanti della conoscenza con il rapper.

“A dicembre 2015 stavo con un ragazzo californiano da due anni e mezzo, era una relazione che volevo terminare, mi faceva molto soffrire ma avevo paura di stare a Los Angeles da sola. Fede aveva una relazione con la sua ex e due nostri amici hanno deciso di farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi, non volevano far nascere una love story ma capire se si poteva magari in futuro lavorare insieme”. Inizia così il racconto di Chiara Ferragni del primo incontro con Fedez. La coppia si è vista per la prima volta a Natale 2015 presso il Mandarin Oriental di Milano, ma non erano soli come ha precisato la influencer “con questa coppia di amici, lui con la sua fidanzata e io con il mio ex ex fidanzato, con cui all’epoca ancora lavoravo, una situazione stranissima”.

Passa all’incirca un anno: è il 2016 quando Chiara lascia il suo fidanzato storico Riccardo Pozzoli e scopre che anche Fedez ha terminato la sua precedente storia. “Però non ci sentiamo. Appena prima del mio compleanno, a maggio, sento parlare di lui in maniera ossessiva perché esce la canzona “Vorrei ma non posto. Tutti su Twitter mi dicono che Fede ha parlato di me nella canzone: ero terrorizzata all’idea che mi avesse presa in giro in qualche modo. Poi ascolto la canzone e penso ok, ha detto una cosa divertente e non offensiva. Ma, non so perché, non gli scrivo comunque” – ha detto la Ferragni. Le cose però cambiano quando i due cominciano a chiacchierare nei messaggi diretti di Instagram con il rapper che le chiede di uscire per bere qualcosa. “In quel momento ero single, non pensavo potesse essere il ragazzo per me, ma mi piaceva che si sbilanciasse così” – ha raccontato la Ferragni che accetta l’invito. Ne seguono altri fino all’incontro decisivo: “una sera, prima del suo compleanno a inizio ottobre, ci eravamo un po’ ubriacati a cena e lui mi diceva: “Ma io voglio solo sposarmi con te e fare bambini con te”. Era molto dolce: per me in quel momento non c’era niente di più bello e sexy di un ragazzo che si vuole impegnare a costruire qualcosa”. Il resto è storia!











