Fedez, diretta video discorso Concerto Primo Maggio/ Temi: ddl Zan, Lega e Vaticano?

Fedez non è ancora salito sul palco del Concerto del Primo Maggio (lo farà alle 21:20), ma il suo discorso sta facendo già discutere. I vertici di Rai 3 lo hanno invitato a smussare i contenuti del discorso che vuole portare in tv, come confermato dallo stesso rapper. Non è ancora chiaro cosa dirà, ma la Lega teme un attacco diretto riguardo il ddl Zan contro l’omotransfobia e il suo ostruzionismo per bloccare la legge in Parlamento. A poche ore dal discorso di Fedez, Matteo Salvini ha twittato ricordando che il Concertone costa circa 500mila euro a tutti gli italiani, «quindi i comizi ‘de sinistra’ sarebbero fuori luogo». Il rapper ha usato lo stesso social per replicare, spiegando che al Concerto del Primo Maggio partecipa senza ricevere alcun compenso e che sarà lui a pagare i suoi musicisti che non lavorano da un anno, quindi ha rivendicato la sua indipendenza: «Sul palco vorrei esprimermi da uomo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici». Visto che Salvini aveva tirato in ballo i costi del Concertone, Fedez ha replicato: «Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro».

DISCORSO FEDEZ, I TEMI E LE POLEMICHE

Nel pomeriggio sono emerse diverse indiscrezioni in merito al discorso di Fedez. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, sarebbe stata Ilaria Capitani, la vice di Franco Di Mare, a voler vedere in anticipo il discorso. E pare che vi sia proprio riferimento al ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia. Pare, infatti, che abbia indicato di modificare e ritoccare questa parte e quella relativa a chi vi si oppone, cioè la Lega. Ma il rapper si è opposto, anzi sembra intenzionato a raccontare cos’è che impegfedezna tanto il Senato da non poter discutere del ddl Zan. Pare che possa citare il caso di Roberto Formigoni, condannato in via definitiva per corruzione, a cui Palazzo Madama ha deciso di restituire il suo vitalizio, e ricordare cosa pensa la classe dirigente della Lega dei diritti Lgbt. Potrebbe essere citato anche l’ex consigliere regionale in Liguria, Giovanni De Paoli, finito a processo per questa frase: «Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno». Ma Fedez, secondo il giornale, dovrebbe elencare anche altre frasi e altri nomi che secondo lui rappresentano il modo di pensare di quella parte politica riguardo i diritti civili. Quel che non è chiaro è se verrà tirato in ballo anche il Vaticano.

Ddl Zan, Fedez attacca Salvini “tragicomico”/ Leader Lega: “ti stimo, incontriamoci”

DISCORSO FEDEZ, COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Il discorso di Fedez al Concerto del Primo Maggio potrà essere seguito in diretta tv su Rai 3 dalle ore 21:20, ma anche in diretta video streaming, tramite RaiPlay, a cui si può accedere da pc, smartphone e tablet. È stato lo stesso rapper ad annunciare l’orario in cui salirà sul palco.

