Fedez e Chiara Ferragni, crisi scongiurata?/ Spunta un nuovo video su Tik Tok

Chiara Ferragni e Fedez insieme a Villa Crespi: è tornato il sereno per la coppia?

Il “caso” Fedez e Chiara Ferragni si infittisce con l’aggiunta di nuovi aneddoti prontamente riportati sulle varie piattaforme social. L’ultimo dettaglio è stato proposto sulla piattaforma Tik Tok con un video che sembrerebbe smentire il circolo irrefrenabile di notizie che danno quasi per certa la crisi tra il rapper e l’influencer. Nello specifico, si tratta di un’uscita di queste ore che li ritrae per l’appunto insieme.

Nel video che circola su Tik Tok, Chiara Ferragni e Fedez si trovano a Villa Crespi: il noto ristorante del rinomato chef Antonino Cannavacciuolo. La visita alla struttura del pluristellato sarebbe dunque in contrasto con chi affermava che i due fossero lontani anche nella vita privata oltre che sui social. Nella clip in questione inoltre, tra i due il sereno sembra piuttosto evidente: sorrisi e sguardi distesi sono lampanti. Motivo lecito per dedurre che tra i due sia in corso tutto fuorché una crisi coniugale. A quanto pare però, il video non basta a placare i rumors e non tutti sui social sembrano convinti della reale quiete tra i due dopo le vicissitudini sul palco del Festival di Sanremo.

La teoria secondo la quale Fedez e Chiara Ferragni sarebbero in crisi è stata supportata da una catena di notizie e indiscrezioni nel giro di pochi giorni. Tutto è partito dal bacio del rapper sul palco del Festival di Sanremo 2023 con Rosa Chemical; da quell’evento, una volta terminata la kermesse, i due hanno interrotto le relazioni social. Nello specifico, si sono dedicati a post e condivisioni estemporanee e senza riferimenti alla questione o al rapporto reciproco. Inoltre, tanto Chiara Ferragni quanto Fedez non hanno speso parole ufficiali nel giorno di San Valentino.

A tali aneddoti, si aggiungono i dietro le quinte del Festival di Sanremo che potrebbero essere svelati nel corso della seconda stagione de I Ferragnez. La reale reazione di Chiara Ferragni al bacio tra Fedez e Rosa Chemical – come riportato da Davide Maggio – non è stata concessa alle telecamere della Rai. Il tutto sarà presente in esclusiva su Prime Video e la questione già nelle scorse ore aveva portato diversi utenti in rete a decretare il tutto come una semplice trovata pubblicitaria. In ogni caso, dopo il video che circola su Tik Tok la teoria che va per la maggiore sembra quella del semplice relax dopo gli ultimi impegni; la crisi sembra dunque quasi scongiurata.











