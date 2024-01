Fedez e Chiara Ferragni in crisi dopo il ‘caso’ dei pandoro?/ Selvaggia Lucarelli: “Le vedo dura…”

Fedez e Chiara Ferragni, dal ‘caso’ mediatico alle possibili ‘frizioni’ coniugali

Il ‘caso’ dei pandoro Balocco con protagonista Chiara Ferragni ha determinato un flusso mediatico particolarmente insistente sull’influencer e, di riflesso, anche su Fedez. La querelle è destinata a durare ancora a lungo e non tanto sui social quanto nelle aule di tribunale. Nel frattempo, come riporta Gossip e Tv, c’è qualcuno che avanza un’ipotesi non proprio felice in relazione al matrimonio dei ‘Ferragnez’.

“Puntare su influencer è rischioso per aziende”/ Cobianchi (McCann): “Chi sceglie Ferragni non ha strategia”

Secondo Selvaggia Lucarelli – come riporta il portale – tra Chiara Ferragni e Fedez il rapporto si sarebbe incrinato per via delle ultime strategie ‘opposte’ dopo la bufera dei pandoro Balocco. Nello specifico, il rapper si è messo in evidenza per un dissing con Myrta Merlino con oggetto la presenza fissa dei giornalisti fuori la loro abitazione. Una serie di stories presto cancellate e che pare abbiano indispettito lo staff di sua moglie.

Francesca Ferragni dopo il pandoro gate "ha perso il lavoro"?/ Lei smentisce il rumor: la replica Instagram

Selvaggia Lucarelli ‘boccia’ la strategia social di Chiara Ferragni: “Incapace di leggere il presente…”

Come riporta Gossip e Tv, a tal proposito si sarebbe dunque espressa Selvaggia Lucarelli spiegando come il tutto possa essere motivo di ruggini all’interno della coppia. La giornalista avrebbe parlato di “Una frizione grossa nei Ferragnez”, aggiungendo: “Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa, la vedo dura resistere alla tempesta”.

Sempre Gossip e Tv riporta come Selvaggia Lucarelli abbia poi spostato l’attenzione sulle ultime scelte di Chiara Ferragni in termini di strategie social. Nello specifico, avrebbe criticato la scelta di optare solo per scenari di famiglia evitando appunto riferimenti alla sua professione. “Lei, anziché capirlo, continua ad usarli per creare empatia” – avrebbe scritto la giornalista riferendosi ai figli – “E’ incapace di leggere il presente e di capire la criticità del proprio percorso…”.

Caso Ferragni, Agcom: “Nuove regole piacciono agli influencer”/ “Più trasparenza e responsabilità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA