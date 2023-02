Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi?/ Il silenzio sui social spiegato da un video

Fedez e Chiara Ferragni, isolati sul web dopo il “bacio” di Sanremo

Nelle ultime ore non si fa che parlare della presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: il silenzio social per il giorni di San Valentino ha alimentato i sospetti dei fan dopo le vicende del Festival di Sanremo. L’ultima serata della kermesse ha visto come protagonista il rapper, coinvolto durante l’esibizione di Rosa Chemical e culminata con un bacio inatteso. Tra retroscena sulle reazione di Chiara Ferragni e presunti video fuori onda, la questione continua anche oggi ad alimentare teorie e opinioni.

Anche dopo i festeggiamenti per il giorno di San Valentino, sia Chiara Ferragni che Fedez non hanno invertito l’ultima tendenza sui social. Il silenzio reciproco per molti è da ricondurre ai dissapori per la questione sanremese con il “caso” Rosa Chemical. Nonostante i diretti interessati abbiano spiegato come sia stato quasi qualcosa di organizzato vista l’amicizia tra i due, sul web non sono tutti convinti della tranquillità del clima tra i Ferragnez. A rincarare la dose, molti utenti hanno segnalato sui vari social la presenza di un vecchio video che sembrerebbe fare finalmente luce sulla vicenda e spegnere ogni dubbio.

Nel video in questione, Fedez e Chiara Ferragni sembrano offrire l’assist a chi spera che la presunta crisi tra i due sia puramente frutto di fantasia. La clip risale ad alcune settimane fa, prima di calcare il palco del Festival di Sanremo 2023; chiacchierando con i fan, Fedez ad un certo punto sembra essere sul punto di rivelare qualcosa di particolarmente importante, salvo essere prontamente stoppato da Chiara Ferragni.

“Vuoi dirlo? No, lo diciamo dopo il Festival di Sanremo“, queste le parole di Chiara Ferragni rispetto alla voglia irrefrenabile di Fedez di raccontare ai propri followers una grande novità. E dunque, il filo rosso tra il silenzio social attuale e la clip in questione sarebbe presto spiegato: la sorpresa da regalare ai fan starebbe impegnando i Ferragnez, come da loro stesso annunciato settimane fa. La notizia infatti da allora non è stata ancora svelata ed è lecito credere che il silenzio sui social degli ultimi giorni sia il preludio per un roboante annuncio. Terzo figlio in arrivo? Questa una delle ipotesi, piuttosto fantasiosa; per altri commenti in rete potrebbe essere solo una trovata pubblicitaria. Non resta che attendere gli sviluppi ed eventuali annunci imminenti sui vari profili social.

