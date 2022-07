Fedez e Fabio Rovazzi, pace fatta/ “Dammi un bacino”, il retroscena su Instagram

Fedez e Fabio Rovazzi si riconciliano: il video Instagram che sancisce la pace

È tempo di riconciliazioni per Fedez che, dopo aver vissuto alcuni anni senza sentire alcuni degli amici più cari, ha ritrovato persone speciali al suo fianco. Non solo il chiacchierato riavvicinamento con l’amico e collega J-Ax, avvenuto sul palco del concerto benefico LoveMi da loro organizzato in Piazza Duomo a Milano. Il rapper milanese ha infatti ricucito i rapporti anche con una vecchia conoscenza, con la quale ha anche collaborato: Fabio Rovazzi. Ad ufficializzare la pace fatta è stato Fedez in una Instagram story condivisa sul proprio profilo.

Fedez: “non credo in Dio, ho avuto fortuna”/ “Vaticano come i trapper, sull'aborto…”

Entrambi si trovavano infatti al concerto di Salmo allo stadio San Siro di Milano. La riconciliazione è avvenuta nel dietro le quinte, quando Fedez ha pubblicato un video in cui era presente al suo fianco Rovazzi. “Dammi un bacino” la richiesta del rapper al giovanissimo re dei tormentoni: bacino sulla guancia dato e pace dunque sancita. La story è stata successivamente ricondivisa dallo stesso Rovazzi sul proprio profilo, segno che il legame tra i due sembra essersi perfettamente ristabilito.

Fedez e Salmo sono tornati amici/ Il video che sancisce la pace diventa virale e...

Fedez e Fabio Rovazzi, dagli attriti al ritorno della loro amicizia

Fedez e Fabio Rovazzi sono così tornati in buoni rapporti, sebbene sia un mistero il motivo degli attriti che hanno minato la loro amicizia negli ultimi anni. Negli ultimi tempi, tuttavia, i due si sono riavvicinati accantonando presunti vecchi rancori e concedendosi dunque una seconda possibilità. I rumors si erano chiesti il motivo dell’assenza di Rovazzi al LoveMi, ma era stato Fedez a smentire le voci di nuove tensioni con lui, giustificando dunque il suo forfait.

Se per il marito di Chiara Ferragni è tempo di guardare al futuro recuperando vecchi rapporti, è invece destinata a non trovare soluzione l’annosa querelle con Selvaggia Lucarelli. Nelle scorse ore, infatti, il cantante e la giornalista si sono nuovamente scontrati sui social, segno che tra i due non scorra buon sangue e che sia piuttosto difficile per loro trovare un punto d’incontro.

FEDEZ FURIOSO CON SELVAGGIA LUCARELLI: "IO UN MOSTRO? TU FAI PEGGIO"/ E spunta il video verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA