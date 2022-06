Fedez e J-Ax, il dissing/ “Non ho la Lamborghini perché ho il c*o normale”…

L’ultimo ospite di questa stagione di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez, Luis Sal e Martin, ha visto la presenza di pilastro del genere rap in Italia: J-Ax. Una puntata che il pubblico attendeva da molto visto la storia personale tra Fedez e Jax: da grandi amici e collaboratori i due avevano infatti avuto una celebre litigata che gli aveva portati ad un allontanamento reciproco. Solo recentemente il loro rapporto sembra essere stato sanato, su iniziativa di Fedez che ha chiesto l’aiuto di J-ax per la creazione e riuscita dell’evento benefico “LoveMi“ a Milano. Ma perché i due avevano litigato?

J-ax e Fedez nel 2017 decidono di creare la loro propria etichetta Newtopia, sancita con l’uscita dell’album Comunista col Rolex, a collaborare con loro anche il giovane cantante Fabio Rovazzi e un legale dell’azienda. I problemi sopraggiungono l’anno successivo quando, in un periodo stressante di Fedez in cui si trova con la moglie, la nota influencer Chiara Ferragni, a Los Angeles, scopre che il legale e Rovazzi hanno fondato alle sue spalle una nuova società speculare. Così prima del concerto a San Siro con J-Ax chiede all’amico se ne fosse a conoscenza ma lui nega. Solo il giorno viene a sapere che J-ax in realtà ne era consapevole ma che non voleva dirglielo per paura che Fedez non terminasse il concerto già organizzato.

Il dissing nella canzone “Timberland Pro” di J-ax verso Fedez …

È così che durante la puntata di Muschio Selvaggio i due sono tornati sull’argomento, in particolare parlando di una canzone di J-ax intitolata “Timberland Pro“, pezzo uscito a Maggio 2019, dopo la litigata tra i due, nel quale in un verso Ax dice:” Non ho la Lamborghini perché ho il c*o normale”. Fedez, possessore di una Lamborghini, ha ammesso che credeva fosse un dissing nei suoi confronti. Ma J-ax ha negato in modo ironico che fosse direttamente per Fedez sottolineando come la Lamborghini Fedez l’abbia comprata solo in seguito.

Poi i due hanno parlato anche della litigata, J-ax sostiene che uno dei principali motivi della loro rottura è stato il loro carattere agli opposti, per lui, molto professionale, era fondamentale portare a termine il tour dei concerti, per questo avrebbe mentito a Fedez. Su questo punto anche Fedez ha concordato, aggiungendo che il problema della loro società fosse che la loro posizione era “alla pari”. Al di là delle litigate e i dissing è bello che due amici di vecchia data riescano a collaborare per un progetto cosi importane: LoveMi, il concerto a scopo benefico di questa sera che in diretta da Piazza Duomo, a Milano, sarà trasmesso su Italia 1.











