Fedez e la presunta nuova fidanzata: beccato in auto con una ragazza/ Chiara Ferragni dimenticata

Fedez ha una nuova fidanzata? Rumors insistenti ma nessun indizio

Nuova vita per Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni. Il rapper da quando si è lasciato con l’influencer ed imprenditrice sta vivendo la sua ritrovata libertà tra giri in auto a bordo della sua Ferrari Roma Spider e serate nei locali in compagni di misteriose ragazze. È il settimanale Chi, infatti, a paparazzare Fedez in compagnia di una misteriosa ragazza che sembrerebbe essere la sua nuova fidanzata. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non sembra che tra i due ci sia qualcosa ed anche le foto non sono per nulla compromettenti.

Nel dettaglio, infatti, il magazine ha beccato Fedez a trascorrere la serata con alcuni amici, e dopo cena si sono recati in un locale esclusivo per poi passare all’Armani Privè. Nel locale li hanno raggiunti due ragazze bionde la cui identità è sconosciuta e tutti insieme, poi, sono stati visti salire nell’appartamento di Fedez e trascorrere la notte con lui. Altra chicca riportata dal magazine Chi è che il rapper, accortosi dei fotografi, non si è per nulla arrabbiato, anzi prima ha sorriso e poi li ha salutati. Tuttavia il mistero resta: chi è la presunta nuova fidanzata di Fedez?

Il settimanale Chi mentre da un lato pubblico le foto di Fedez in compagnia di amici ed una misteriosa ragazza dall’altro lancia lo scoop circa dei possibili colpi di scena nei prossimi mesi. Pare infatti che nonostante la burrascosa separazione ed il fatto che il rapper e Chiara Ferragni hanno persino smesso di seguirsi sui social tra i due il rapporto non è del tutto chiuso. Le famiglie continuano a vedersi, anche e soprattutto per il bene dei figli Leone e Vittoria, e il magazine rivela: “Un colpo di scena potrebbe arrivare prima dell’estate.”

Insomma tra rumors ed indiscrezioni il gossip è più acceso che mai e dell’ex coppia Fedez e Chiara Ferragni si continua e si continuerà a parlare. E mentre l’influencer ha scelto di rifugiarsi nella famiglia di origine con mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca, il rapper si gode la sua nuova vita da single finendo al centro della cronaca rosa con una presunta nuova fidanzata.











