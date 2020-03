Fedez e Luis Sal/ “Abbiamo preparato un piano di battaglia” (Celebrity Hunted)

Fedez e Luis Sal sono una delle coppie concorrenti di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il reality show in arrivo su Amazon Prime Video. Una nuova avventura che ha visto il rapper e l’influencer partecipare in coppia in quello che si preannuncia una delle novità più attese e interessanti del colosso online. Il marito di Chiara Ferragni dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato cosa l’ha spinto a parteciparvi: “ho accettato con entusiasmo perché il format è così nuovo che non saprei neanche come chiamarlo, forse “Survival”. Abbiamo percorso migliaia di chilometri e siamo finiti in posti assurdi, anche in una casa sull’albero… La cosa più eccitante è che i Cacciatori sono tutti investigatori professionisti, e già pregustavo la loro rabbia nel non riuscire a prendere dei p…olli come noi”. Il rapper ha anche rivelato qualcosa in anteprima: “li provocavo continuamente mandando messaggi con il cellulare a nostra disposizione, che naturalmente era controllato. Forse ho esagerato, perché una volta ci hanno circondato dentro a una villa con tutte le auto e gli uomini a loro disposizione. Ma sono riuscito a fregarli anche lì!”. Accanto a lui Luisa Sal, una delle rivelazioni degli ultimi mesi del web.

Accanto a Fedez in questa prima edizione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” c’è Luis Sal, youtuber e videoMaker di soli 22 anni che a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “alla tv tradizionale dedico solo l’1% del mio tempo, il 99 è per Internet. E sono cresciuto con l’on demand: non sopporto che sia la tv a propormi una “scaletta”di cose da vedere, mi piace farmi da solo il mio palinsesto. Ecco perché ho accettato con entusiasmo”. Una partecipazione che segna il debutto del giovanissimo influencer in un reality show che ha raccontato: “il mio punto forte è stata la programmazione: prima dell’inizio ho preso carta e penna, e con Fedez ho preparato un “piano di battaglia” con un preciso itinerario da seguire, i possibili nascondigli, le persone da contattare. Poi il piano si è rivelato ottimo! Il resto l’ho fatto con la determinazione: sono un motivatore nato ed ero io a trascinare Federico, che spesso si lamentava e si sfiduciava. Insomma, faceva un po’ la “primadonna”…”. Non solo, a Tvzap lo youtuber ha rivelato: “io e Federico (Fedez) siamo stati abbastanza low profile. Come accade anche nella vita di tutti i giorni, la mia tattica è: più sei esposto, meno sei esposto. Mi è successo anche di passeggiare con Federico in luoghi affollati senza destare sospetti, basta non alzare un polverone e si passa inosservati. Sono stato riconosciuto qualche volta, ma basta nascondersi. Siamo capitati in un orario di uscita delle scuole, e tantissimi ragazzini ci facevano le foto e li abbiamo pregati di non postarle. La tracciabilità via social era uno dei metodi degli hunters per individuarci, quindi eravamo costretti a non usarli, altrimenti ci saremmo fottuti con le nostre mani”.

Celebrity Hunted è stata un’esperienza senza precedenti per Luis Sal e Fedez. Il videomaker e youtuber a Tvzap ha rivelato in esclusiva alcune anticipazioni sul reality show in partenza su Amazon Prime Video: “il mio punto forte è la persistenza, andare avanti senza mai mollare. Il mio punto debole non esiste, non mi viene in mente in realtà. Dopo aver vinto anche la challenge dei corkflakes mi sento imbattibile”. Sull’amico e compagno di avventura ha detto: “Fedez invece è uno che reagisce all’istante, questa la sua forza, però si scoraggia altrettanto facilmente, e questo è il suo punto debile. E qui intervengo io, invece, che fungevo da motivatore. Lui scoraggiato, io inscoraggiabile. Ci compensiamo”. Non sono mancate le difficoltà durante il reality show, anche se per Luis Sal c’è chi ha affrontato di peggio: “sicuramente per chi ha affrontato l’anonimato in coppia per 15 giorni, cioè Claudio Santamaria e Francesca Barra. Avessi fatto un’esperienza del genere con la mia tipa, sarei impazzito. Per me e Federico è stata abbastanza liscia, ci siamo divertiti e non ci sono stati attriti”.