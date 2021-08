Fedez e Orietta Berti al Battiti Live come “Al Bano e Romina”/ L’ironia dei social

È andata in onda il 25 giugno la prima puntata del Battiti Live che ha visto tra gli ospiti anche Fedez e Orietta Berti, la coppia musicale dell’estate 2021 che con Mille ha ottenuto un successo strepitoso. Oggi, su Italia 1, la loro esibizione verrà trasmessa in replica all’interno di Battiti Live Compilation, contenitore delle performance ‘migliori’ di questa edizione dell’evento. Una di queste è proprio quella di Fedez e Orietta, che sul palco di Otranto appaiono più scintillanti che mai.

Letteralmente: sia Fedez che Orietta Berti si presentano con delle mise eccentriche che ricalcano appieno il loro stile, uno da rapper ‘sofisticato’ e l’altro da signora dello spettacolo che non rinuncia mai a stupire. Inevitabile che i riflettori si accendano su di loro, anche perché monopolizzano la scena con un brano ‘tormentone’.

Fedez e Orietta Berti: sono loro i nuovi Al Bano e Romina

Tra parentesi, l’outfit di Fedez era firmato Donatella Versace, la stilista che lo ha seguito praticamente in tutti i momenti più importanti della sua vita. Nello specifico, in occasione del Battiti Live, Fedez ha sfoggiato un completo total black decorato con dei fili di paillettes tono su tono. Sotto alla giacca, una camicia di seta gialla con stampa barocca e dei mocassini coordinati.

Prima di salire sul palco, Fedez ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Orietta Berti, anticipando ai suoi follower quanto avremmo visto di lì a poco in tv. Subito, nei commenti, i fan di Fedez si sono scatenati: c’è persino chi è arrivato a definirli i nuovi Al Bano e Romina.

I dettagli sul look di Orietta Berti

Orietta Berti è decisamente la nuova icona del pop italiano. Nonostante i suoi 78 anni, è riuscita a scalare le classifiche delle hit estive insieme a Fedez e Achille Lauro, grande assente dalle parti del Battiti Live. Anche lei, in vista dell’evento, si è procurata degli abiti destinati a non passare inosservati. Stiamo parlando della sua casacca fucsia decorata con conchiglie di cristallo abbinata a degli ampi pantaloni a palazzo dello stesso colore. L’intero outfit era by Gcds.

Non pervenuto, dicevamo, il look di Achille Lauro, che non ha avuto la possibilità di partecipare al Battiti insieme ai suoi due colleghi.

