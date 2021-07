Fedez e Orietta Berti a Battiti Live 2021/ Il successo di “Mille”, merito del ritornello

Fedez e Orietta Berti saranno sul palco della puntata di stasera di Radio Norba Cornetto Battiti Live in onda su Italia 1. E’ la prima della serie di sei serate all’insegna della musica di quest’estate che ci accompagneranno durante il mese di luglio fino alla puntata compilation di agosto. Tra le canzoni protagoniste non poteva mancare “Mille“, e allora il duo formato dal rapper e dalla cantante (assente Achille Lauro) ha raggiunto la Puglia e ha aperto la prima data dell’evento.

Registrata il 25 giugno, la serata è andata in onda in live streaming su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, e l’esibizione di Fedez e Orietta Berti ha già conquistato i cuori di tutti coloro che hanno seguito la diretta. Lo stesso effetto farà stasera quando verrà trasmessa su Italia 1 (e in replica su Italia 2 e Mediaset Extra), a rendere la loro presenza ancora più memorabile sono stati anche i look pieni di paillettes e di colori fucsia e oro. Orietta, con le sue immancabili conchiglie ad arricchire l’outfit, è ormai considerata una regina di stile tanto che a Battiti Live 2021 ha attirato l’attenzione dei riflettori quanto la conduttrice Elisabetta Gregoraci.

I look di Fedez e Orietta Berti

Per la puntata di stasera, Orietta Berti non ha rinunciato alle paillettes. Sul palco, allestito al Castello Aragonese di Otranto, la vedremo infatti in un completo scintillante fucsia di GCDS impreziosito con le ormai iconiche conchiglie stile Sirenetta. Intonato il make-up e rossi i capelli che la contraddistinguono.

Fedez, invece, si è affidato alle mani di Donatella Versace per il suo total black decorato con paillettes tono su tono. Riconoscibilissima la firma della stilista italiana nella camicia in seta con i dettagli dorati che riportano alla stampa barocca; a completare il tutto, per il cantante, sono stati scelti dei mocassini coordinati. Le foto che li ritraggono insieme durante la serata di Radio Norba Cornetto Battiti Live sono state condivise sui social dallo stesso Fedez, inutile dire che hanno già fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Il successo di “Mille”, il segreto è Orietta Berti

Il singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti “Mille” è già un tormentone e sentirlo live stasera su Italia 1 sarà un bel regalo per i fan dell’inedito trio. La canzone, da quando è stata pubblicata, è in vetta alle classifiche Fimi/Gfk dei singoli più venduti e tra le canzoni italiane più trasmesse in radio. In sole due settimane ha ottenuto la certificazione doppio platino confermandosi così una delle più amate dell’estate 2021.

Fedez ne è l’autore, è stato lui a rivelare di aver pensato ad Orietta Berti e Achille Lauro per questo pezzo che mette insieme tre artisti talmente diversi che nessuno avrebbe mai creduto di sentire insieme. Il rapper ne è così fiero che si è fatto anche la manicure in onore a “Mille”. Ha postato sui social la foto delle sue unghie decorate con i volti dei tre cantanti ricevendo commenti davvero entusiasti, il risultato è infatti ben riuscito. Lanciando di recente la sua linea di smalti, inoltre, Fedez rimane in prima linea per la lotta contro le discriminazioni di genere, e con questi messaggi in particolare cerca di abbattere ogni tipo di ghettizzazione verso gli uomini che usano lo smalto.

