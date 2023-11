Fedez fa causa a Luis Sal: “Le cose si risolvono davanti a un giudice”/ Lo scontro finisce in Tribunale

Fedez e Luis Sal, lo scontro continua in Tribunale: “Non c’è nessun accordo”

Com’è finita tra Fedez e Luis Sal? Lo scontro tra i due soci, ormai ex, nei mesi scorsi aveva catturato l’attenzione di tutti diventando virale anche grazie alla celebre parodia di Luis Sal: “Dillo alla mamma! Dillo all’avvocato!” Nel numero di Chi uscito ieri in edicola e poi ripreso da alcuni autorevoli giornalisti come Giuseppe Candela sembrava che i due avessero trovato un accordo, e invece, adesso entrambi sui social hanno smentito l’indiscrezione: non c’è stato nessun accordo e sono ancora in causa.

Il primo a rompere il silenzio è stato Luis Sal, sui profili social ufficiali di Muschio Selvaggio. Il content creator ha voluto fare chiarezza specificando che tra i due non c’è stato e non c’è ancora nessun accordo: “Siamo in causa (voluta da Federico) e mi sto difendendo”. Subito dopo anche il marito di Chiara Ferragni con un post sui social ha confermato la versione dell’ex amico: “Confermo non c’è nessun accordo di riservatezza. Anzi, non c’è nulla. E quando c’è una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno fra adulti.” E poi ancora Fedez, che è rimasto alla conduzione di Muschio Selvaggio con Mr. Marra al posto di Luis Sal, ha aggiunto: “Noi continuiamo a lavorare a testa bassa, le puntate stanno andando molto bene e continueremo a fare il nostro.”

Nell’eterno scontro tra Luis Sal e Fedez, in seguito, è voluto intervenire anche Mr Marra, al secolo Davide Marra, che dopo l’addio di Luis Sal affianca Fedez alla conduzione del podcast Muschio Selvaggio. Nel dettaglio Marra ha precisato: “La mia unica risposta (a voi non a Luis, al quale non devo dire nulla) è: abbiamo registrato un’altra bellissima puntata con una coppia di ospiti galattici e siamo fieri di quello che stiamo facendo.” Poi ha aggiunto che ovviamente non gli fa piacere che la maggior parte dei comenti ai loro video parla di altro ed infine ha concluso: “Il mio lavoro consiste nell’offrirvi un prodotto e cerco di farlo al meglio, stop.”

Fedez e Luis Sal hanno iniziato ad avere problemi a febbraio quando il loro podcast Muschio Selvaggio si era trasferito a Sanremo per intervistare i vari protagonisti del Festival. Da lì qualcosa tra i due si è rotto e nei mesi successivi Luis Sal era sparito dal podcast, condotto in solitaria da Fedez. Quando il pubblico ha iniziato a chiedere cosa fosse successo i due si sono attaccati e lanciati reciproche accuse sui social.











