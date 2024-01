Fedez insulta hater ma mostra foto di un altro utente/ Wazza “Messo per sbaglio alla gogna, gravità pazzesca”

Fedez si scaglia contro utente durante una puntata di Muschio Selvaggio, ma mostra la foto di un altro utente, peraltro molto noto nel cosiddetto “Twitter calcio”. Il rapper, che si è messo a caccia di un utente che lo aveva insultato, ha mostrato la foto di tale “Davidone”, invitandolo ad uscire allo scoperto rendendo noto nome e cognome. Le sue parole sono rimbalzate su X, dove è scoppiata la bufera, perché si è scoperto così che quella foto era stata rubata dal profilo di un altro utente, un noto tifoso dell’Inter appunto sui social. L’utente in questione è identificato dal nickname Wazza.

Quest’ultimo in una serie di post ha ironizzato: «Mi sa che abbiamo un problema… Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da c…o, ma la mia. Fedez è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio». In un video però Wazza si è fatto più serio evidenziando la gravità della leggerezza commessa da Fedez: «Grazie, grazie a Fedez che non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna… Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna… ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa».

COSA AVEVA DETTO FEDEZ A MUSCHIO SELVAGGIO

Fedez nella puntata di Muschio Selvaggio ha ricordato la vicenda che ha coinvolto il figlio Leone, qualche settimana fa a San Siro per una partita del Milan. Alcuni hanno preso la foto del bambino con Theo Hernandez. Il riferimento del rapper è alla vicenda delle minacce: «Hai un proiettile solo, a chi spari?», ha scritto un utente sui social. Un altro ha scritto: «Spero che a Leone Lucia Ferragni venga un tumore al polmone destro». Uno dei due è stato identificato e tramite l’avvocato ha fatto sapere di volergli mandare una lettera di scuse, ma anonima.

«Vuoi chiedere scusa? Mi fai un bel video, se ti metti in ginocchio anche meglio… Se tocchi i miei figli, ti devasto. È illegale? Non me ne frega un cazzo. Se avessi saputo chi sono queste persone, avrei denunciato e basta», ha aggiunto Fedez. Poi l’attacco a “Davidone” con la foto sbagliata. «Il prossimo che vado a pigliare è questo Davidone…», ha detto il rapper mostrando la foto dell’utente che però è di un altro utente che nulla aveva a che fare con tale vicenda.











