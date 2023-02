Fedez “Karate sport inutile”: è polemica/ Luigi Busà: “Vieni ad allenarti con me”

Nuova polemica con protagonista il cantante rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni. Dopo che l’artista meneghino era stato attaccato per la sua risata sul caso Emanuela Orlandi, questa volta a puntare il dito nei confronti del papà di Leone e Vittoria è stato il massimo esponente italiano del karate. In occasione dell’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha spiegato che il karate «È uno sport inutile». Una frase che ovviamente non è passata inosservata e che è arrivata in particolare alle orecchie di Luigi Busà, campione olimpico a Tokio 2020 proprio della disciplina, oltre che due volte campione del mondo e cinque volte iridato europeo.

Il 35enne, attraverso il proprio profilo Instagram, ha replicato così a Fedez. “Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo, che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri”. E ancora: “Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché a oggi, siamo campioni olimpici in questa arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”.

FEDEZ SUL KARATE, LUIGI BUSA’: “PER TUTTI I RAGAZZI IN ASCOLTO…”

Quindi l’atleta della nazionale italiana plurimedagliato ha aggiunto e concluso: “Per tutti i ragazzi che stanno ascoltando questo messaggio volevo dirvi: continuate a fare ciò che vi piace. Abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete e non vi pentirete mai!”.

Siamo certi che Fedez accetterà la sfida e proverà ad allenarsi e a cimentarsi in questo sport, del resto lui è sempre stato particolarmente avvezzo all’attività sportiva, come dimostrato dalle sue numerose sfide a basket, fra cui quella del settembre di tre anni fa durante la quale si ruppe i legamenti. Per il momento la replica ufficiale del marito di Chiara Ferragni non è ancora giunta, nel frattempo le parole di Luigi Busà hanno fatto il giro del web finendo su tutti siti dei principali quotidiani sportivi e non.

