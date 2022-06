Fedez/ “Love MI? La mia città, la mia famiglia e gli amici ritrovati. Non vedo l’ora”

Fedez e il concerto Love MI a Milano: “Non vedo l’ora”

Fedez torna a cantare dal vivo dopo l’intervento durante l’evento benefico “Love MI” ideato ed organizzato in Piazza Duomo a Milano con l’amico e collega J-Ax. Si tratta del ritorno live del rapper dopo la scoperta del cancro e l’intervento a cui si è sottoposto. A distanza di poche settimane il marito di Chiara Ferragni si è rimesso in forze per una giusta causa, visto che il concerto – benefico è stato pensato per sostenere Tog – Together To Go, una onlus che si occupa della riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

LOVE MI, Concerto Fedez e J-AX a Milano/ Scaletta, diretta Italia 1: cantanti e ospiti

“La mia città, la mia famiglia e gli amici ritrovati. Non vedo l’ora”. Con queste parole Fedez ha condiviso la sua grande gioia nel tornare su di un palcoscenico in uno scatto tenerissimo pubblicato su Instagram in cui appare con moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria sul palco allestito in piazza del Duomo per ‘Love Mi’. Un concerto – evento che segna anche il ritorno di Fedez e J-Ax che, dopo quattro anni di silenzio, si sono riappacificati per la gioia dei fan.

Fedez e J-Ax, il dissing/ "Non ho la Lamborghini perché ho il c*o normale"...

Fedez e la replica social a chi gli ha chiesto “Ma non era in punto di morte”

Fedez dopo l’intervento, per fortuna riuscito, riceve ancora insulti e critiche sui social. Recentemente su Twitter un utente gli ha scritto: “ma non era in punto di morte?” commentando la foto screen della pubblicità di LoveMi, il concerto – evento vede il rapper e J-Ax vicini. Il rapper non si è tirato indietro, anzi ha replicato all’hater scrivendo: “no. Però tu sei un cog***ne”. Applausi per il marito di Chiara Ferragni che recentemente ha pubblicato anche il singolo estivo “La dolce vita” con Mara Sattei e Tananai.

Fedez e Ambra ai ferri corti a X Factor?/ Continuano le polemiche ma un video...

Intervistato da Radio Deejay ha raccontato come è nato il brano: “io e Tana abbiamo più o meno lo stesso team. Di solito si va in studio e si dice: “Cosa facciamo adesso?”. Su questo brano abbiamo detto: “Cosa facciamo quest’estate?”. Abbiamo pensato a quale mood dare. Venivamo dall’estate con Orietta e Achille, in cui abbiamo rispolverato gli anni ’60. La dolce vita invece è un twist. L’idea di Mille, l’estate scorsa, era riportare quella cosa lì dopo anni di reggaeton. Volevamo fare un’inversione di tendenza. Quest’anno ci siamo detti: “Cosa facciamo, cambiamo, facciamo altra roba o teniamo lo stesso sound cambiando gli addendi?”. Qui abbiamo tanta gioventù, a parte me…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA