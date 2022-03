Fedez, malattia: “Oggi giornata importante”/ “Chiara Ferragni e i bimbi mi dan forza”

FEDEZ, MALATTIA IL NUOVO ANNUNCIO SOCIAL…

Fedez torna a parlare della sua malattia. Pur senza rivelare ancora quale sia il problema di salute che l’ha colpito e di cui ha dato egli stesso notizia alcuni giorni orsono, il rapper ha utilizzato ancora una volta i social media, in particolare le Instagram Stories, per rivolgersi a tutti i suoi fan. Queste sono state le affermazioni del cantante: “Domani (oggi per chi legge, ndr) sarà una giornata importante… Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie Chiara, che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle, che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Fedez non ha approfondito ulteriormente sui social media il discorso sulla malattia, né cosa lo aspetti quest’oggi, ma ha promesso nei giorni precedenti che con i suoi tempi arriverà a farlo, mettendo al corrente di tutto i suoi ammiratori. Insomma, deve sentirsi pronto e il suo stato d’animo è più che comprensibile, in una situazione di questo tipo.

FEDEZ, MALATTIA: TRE ANNI FA LA DIAGNOSI DI DEMIELINIZZAZIONE

Ricordiamo che, oltre alla famiglia e ai suoi amici, Fedez può contare sul supporto di una fanbase composta da oltre 13 milioni di persone. Sono state proprio queste ultime a inondarlo di messaggi in queste giornate così complesse per lui, riuscendo a non farlo sentire solo e a fargli arrivare il proprio affetto.

Peraltro, la salute di Fedez non è la prima volta che si mette a fare i capricci, per usare un eufemismo: il cantante già tre anni fa, nell’ambito di un’intervista, aveva rivelato che gli era stata diagnosticata una demielinizzazione, che in determinate circostanze può favorire lo sviluppo della sclerosi multipla. Anche allora, l’artista aveva assunto un atteggiamento da guerriero dopo un primo momento di cedimento, sottolineando che da quel momento in avanti avrebbe scelto con cura le battaglie da condurre.

