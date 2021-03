Fedez “Mia nonna senza vaccino Covid come tanti anziani”/ Poi s’infuria con media…

Fedez furioso per quanto accaduto alla nonna 90enne. Il rapper ha raccontato sui social che le è stato rimandato l’appuntamento per la somministrazione del vaccino all’improvviso, inoltre le è stato notificato tutto ciò via sms. A conferma di quanto dichiarato, Fedez ha pubblicato la foto in cui si vede il cellulare con l’sms. “Cara cittadina, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità”. Queste, dunque, le parole del messaggio recapitato alla nonna di Fedez e mostrare in una storia Instagram dal nipote, che lamenta il ritardo appunto della somministrazione del vaccino.

Ma si vede anche la risposta della donna alla comunicazione ricevuta dalla Regione Lombardia: “Tra dieci giorni compio 90 anni”. Allo screenshot pubblicato nella mattinata di oggi ha aggiunto: «Messaggio della mia nonna. Immagino che, come lei, tante persone anziane siano nella stessa situazione. Tutto francamente assurdo».

FEDEZ CONTRO I MEDIA “SCONVOLTO…”

La nonna di Fedez, dunque, è rimasta senza vaccino. Una situazione complicata per l’anziana donna, visto che tra dieci giorni compirà 90 anni. Dopo aver ricevuto la comunicazione dalla Regione Lombardia via sms, la signora, evidentemente amareggiata per il contenuto, ha girato tutto al nipote, che dal canto suo è rimasto altrettanto allibito. Consapevole però dell’attenzione mediatica che riesce a richiamare su di sé, ha condiviso l’immagine sui social e denunciato quanto accaduto, nella consapevolezza che purtroppo non è un caso isolato.

Successivamente, però, Fedez ha pubblicato altre storie attaccando chi aveva pubblicato la notizia: «Sono sempre più sconvolto dalle testate online e dal giornalismo di questo Paese. Oggi ho pubblicato una storia per porre l’accento sul fatto a Milano gli anziani non siano ancora stati vaccinati, pubblicando un messaggo di mia nonna, mettono un virgolettato come se l’avessi detto io “Mia nonna non ha ancora ricevuto il vaccino”, ma alla gente cosa importa? Peccato che non l’abbia mai detto».



