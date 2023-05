Fedez, piange per The Ferragnez 2/ Prima puntata in ospedale: “Le autoriprese? l’ho fatto per me”

The Ferragnez 2: un episodio sulla malattia di Fedez

Il 18 maggio sono usciti i primi quattro episodi della seconda stagione di “The Ferragnez”, la docuserie sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. Dopo la premiere all’Arco della pace, la coppia ha rivisto i nuovi episodi sul divano di caso tra risate e lacrime, soprattutto rivivendo i momenti più critici dell’ultimo anno. Il primo episodio di “The Ferragnaz 2” infatti è dedicato alla malattia di Fedez, che a marzo 2022 ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas: “Ho dovuto affrontare l’ipotesi di morire. La mia non era tanto la paura di morire in sé. La mia paura più grande era non essere ricordato da miei figli”, confessa nella docuserie Fedez, facendo fatica a trattenere le lacrime.

Anche i genitori di Fedez, nella serie “The Ferragnez“, raccontano come hanno vissuto quei giorni difficili: “Non mi rendevo conto. Sono sempre stata forte e ho sempre detto a tutti che andava tutto bene però non è stato facile”, dice mamma Tatiana; “Pensi sempre possa accadere agli altri e poi succede a te e devi affrontarlo”, afferma papà Franco.

Fedez: “Ho fatto bene ad autoriprendermi”

Nel primo episodio di “The Ferragnez 2” viene mostrato anche il giorno in cui Fedez ha ricevuto il responso dell’esame istologico: “Sono stati esaminati complessivamente 39 linfonodi. E sono tutti negativi. E la probabilità pre-test che non ci possa essere una recidiva è il 99,9%”, dice il medico. Dopo aver rivisto la prima puntata di “The Ferragnez 2”, Fedez ha voluto spiegare perché si è auto-ripreso nei giorni in cui stava affrontando la malattia: “Non lo riguardo spesso perché è un bel pungo allo stomaco. L’ho visto ora e sono ancora più convinto di aver fatto bene ad autoriprendermi con la GoPro. La cosa più banale sarebbe da dire è che l’ho fatto per dare testimonianza ad altri di cosa aspettarsi. Ma la verità è che l’ho fatto principalmente per me”. Sul suo profilo Instagram Chiara Ferragni ha scritto: “Girare questa stagione non è sempre stato facile e abbiamo affrontato momenti che pensavo ci avrebbero distrutti. Abbiamo avuto paura, ci siamo emozionati e abbiamo voluto condividere anche questa parte con voi, perché noi siamo cosi e da sempre abbiamo comunicato in questo modo”.

