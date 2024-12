Fedez pubblica un’Instagram story, poi cancella tutto: è mistero sui social

Il ritorno di Fedez sulla scena televisiva è avvenuto mercoledì sera, in occasione della sua partecipazione a Sarà Sanremo in cui, assieme a tutti gli altri Big del Festival 2025, ha presentato il titolo del brano che porterà in gara: Battito. Tuttavia numerosi telespettatori hanno notato qualcosa di strano nel comportamento del rapper, parso sottotono e poco sorridente: in molti hanno ipotizzato che potesse avere un problema di salute o, più semplicemente, che stesse trascorrendo un periodo non semplice della sua vita.

Fedez sta male? "Sottotono a Sanremo Giovani 2024"/ Carlo Conti lo accompagna fuori: cos'è successo

Il rapper nelle ultime ore è tornato a far parlare di sé, questa volta sui social, pubblicando una Instagram story decisamente enigmatica e prontamente rimossa pochi minuti più tardi. Il popolo social è comunque riuscito ad intercettare, salvare e rendere virale il video poi cancellato, che mostra Fedez intento a canticchiare una canzone della band Fckyourclique. Ma è soprattutto il messaggio scritto a corredo del video, decisamente oscuro e non facilmente interpretabile, a catturare l’attenzione.

Chiara Ferragni, rapporti tesi con la mamma di Tronchetti Provera?/ "La suocera non la accetta perchè..."

Fedez, messaggio criptico: frecciatina indirizzata a qualcuno?

Insieme al video che lo vede cantare, Fedez ha anche scritto un messaggio piuttosto criptico, ovvero una sequenza di frasi tra loro scollegate: “L’arte è arte“, “Il nuoto è uno sport completo“, “Maradona non si allenava mai“, “Il libro è meglio del film“, “Il gatto è l’animale meno impegnativo“, “Il genitore è il mestiere più difficile“, “Uno straordinario Tony Servillo“.

Frasi apparentemente sconnesse tra loro e che lasciano aperta l’interpretazione del messaggio: questo, unitamente alla decisione di cancellare la storia poco dopo la pubblicazione, ha destato non pochi sospetti tra i fan e nel popolo web. Cos’ha voluto dire Fedez con quelle parole? Potrebbe essere una frecciatina indirizzata a qualcuno non meglio specificato? Un mistero che nelle ultime ore continua a tenere banco nel mondo social.

Chiara Ferragni ha avuto una relazione con Achille Lauro?/ Pronto il faccia a faccia con Fedez