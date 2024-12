Titoli canzoni Sanremo 2025: 34 (o 35) brani in gara, quali saranno le tematiche

Quali sono i titoli delle canzoni di Sanremo 2025? Ben 30 (e forse 31) sono i concorrenti Big in gara (già annunciati) nel prossimo Festival, alla cui conduzione torna, dopo anni, Carlo Conti. Questa sera, 18 dicembre, saranno annunciati nel corso della finale di Sanremo Giovani 2024 tutti i titoli dei brani in gara, compresi quelli delle quattro nuove proposte che vinceranno alla fine della puntata. Da anni ormai l’annuncio delle canzoni viene fatto dai cantanti in gara che, uno dopo l’altro, sono presentati in studio da Carlo Conti.

Proprio il conduttore si è già sbilanciato sulle canzoni scelte per il Festival di Sanremo 2025, parlando delle tematiche che affronteranno: “Il mio compito è selezionare canzoni, ognuna di queste 30 è meritevole di essere cantata su quel palco, ogni canzone ha motivazioni diverse, ma non ci sono temi sbagliati.” Il tema dell’amore sarà sicuramente il principale e, a differenza dello scorso anno, pare non ci saranno brani con tematiche politiche e legate alla guerra.

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2025

Ricordiamo che i Big annunciati in gara al Festival di Sanremo 2025 saranno: Achille Lauro, Clara, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Noemi, Olly, Rkomi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Joshua e Tormento, Simone Cristicchi, Modà, Bresh, Brunori Sas, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, The Kolors, Tony Effe e Willie Peyote. I fan si aspettano da cantanti come Elodie e Giorgia storie d’amore, magari cantante in una ballad; mentre sono attesi titoli più forti dai rapper in gara, come Tony Effe e Shablo feat. Guè. Non resta che attendere gli annunci di titoli canzoni Sanremo 2025 che verranno fatti durante la serata.