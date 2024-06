Fedez senza freni: attacca l’ex cognata Valentina Ferragni e sbotta su Paloma/ “Se lo faccio io sono viscido”

Fedez provoca Valentina Ferragni (sorella di Chiara): “Se lo faccio io sono un viscido pezzo di me**a”

Costantemente protagonista del gossip ormai Fedez dice tutto quello che gli passa per la testa. Nei giorni scorsi è finito al centro di numerosi attaccati perché paparazzato spesso in compagnia ragazze più giovani. Gli ultimi rumor gli hanno attribuito numerosi flirt con presunte fidanzate più giovani dalla modella francese Garance Authié alla modella spagnola Violeta Toloba tutte ragazze intorno ai vent’anni la cui differenza d’età con il rapper è di più di dieci anni. E per questo motivo Fedez è finito al centro di polemiche e attacchi, attacchi e critiche a cui ha risposto lanciando una frecciata all’ex cognata Valentina Ferragni, sorella di Chiara.

In queste ore circola un video, tratto dalla diretta su Twitch con il musicista GrenBaud, in cui per difendersi Fedez lancia una stoccata a Valentina Ferragni: “A me sai cosa fa ridere? Tutta questa retorica del: ‘Lo hanno visto con una ragazza più giovane’. Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto ‘che figo il mio fidanzato dieci anni di meno’ è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di m*rda?” È proprio il dettaglio della torta a rimandare alla sorella di Chiara Ferragni. Infatti, nei mesi scorsi ha festeggiato il suo compleanno con una torta con la scritta sarcastica ’31 ma ancora rimorchio i 2000′ riferita al suo fidanzato Matteo Napoletano, modello.

Ieri è diventato virale un video in cui Fedez commentava ridendo il fatto di non avere più Paloma con se, il golden retriever adottato insieme a Chiara Ferragni qualche mese prima della separazione. Nel dettaglio, durante un’altra diretta su Twitch de Il Rosso e quando la co-speaker gli ha detto ‘Sai che anche io ho un golden retriver?‘, lui ha risposto ‘Anche io lo avevo‘ scoppiando poi in una risata sguaiata. Il video è diventato virale ed non sono mancati i commenti. Anche questa volta Fedez è finito al centro di critiche e attacchi, accusato di essere insensibile e st***o’

Nella diretta su Twitch con GrenBaud, quindi, Fedez è intervenuto per replicare duramente: “È diventata virale e ho visto che tutti scrivevano ‘Ah, che str0nzo’. Ma che str0nzo cosa? Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il c4zzo. Ma devo mettermi nella live del Rosso a piangermi addosso? No! La prendo sul ridere anche perché in questo periodo se non prendo sul ridere le cose mi lancio dal balcone con le ali di cartone. Sembra che uno non può scherzare sulle proprie tragedie, mi sono stupìto. La prossima volta dirò ‘avevo un cane non me lo fanno più vedere mi rode il cul* perché non ne capisco le ragioni”.











