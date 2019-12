Fedez “Vorrei una femmina”/ Si tradisce sui social con la foto di Chiara Ferragni

Pancino sospetto o solo un po’ di forme arrotondate per via delle abbuffate di questi giorni fatti di lunghi pranzi, partite a carta e relax sul divano? Il mistero si infittisce in alcuni casi ma non in quello che riguarda Chiara Ferragni e Fedez. I due sono tornati sui social per fare quello che fanno tutti in questi giorni, amici vip compresi, ovvero mostrare i risultati della abbuffate natalizie ed è proprio il rapper a far notare il suo “pancino” sospetto su Instagram arrivando secondi addirittura a Bianca Atzei che già ieri sera mostrava il profilo del suo Stefano Corti per smentire la notizia della gravidanza. La foto, scattata dalla moglie Chiara Ferragni in ascensore, ha fatto sbizzarrire i fan tra commenti e frecciatine subito dopo la pubblicazione e non sono mancate nemmeno le risate degli amici vip.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI PRONTI PER UNA FEMMINUCCIA?

Mentre la foto sui social ha fatto un boom di like, e non poteva essere altrimenti, nelle storie Fedez la ripubblica parlando di “pentimento del 27 dicembre” ma poi ribadisce “It’ s a girl”. Non è la prima volta che lui e la moglie pensano alla possibilità di allargare la famiglia e questa volta è proprio Chiara Ferragni a svelare che il rapper vorrebbe una femmina, una bella sorellina per il dolce Leone che è ormai diventato un ometto. Gli impegni dei due e, in particolare, dell’influencer, permetteranno davvero alla famiglia “social” di dare alla luce una bella bambina? Per il momento non c’è nessun annuncio all’orizzonte e anche Fedez presto dimenticherà questo suo “pancino” sospetto dedicandosi ad una serie di esercizi in palestra. Il prossimo annuncio quale sarà? Forse a Capodanno il pancino in mostra sarà quello di Chiara Ferragni? Alla luce di questo spettacolo, i fan lo sperano.

Ecco di seguito il post “sotto esame”:

Visualizza questo post su Instagram Speriamo sia femmina Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 27 Dic 2019 alle ore 1:30 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA