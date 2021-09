Fernanda Lessa e Miriam Leone, ex fidanzate Boosta/ Due storie d’amore importanti

Fernanda Lessa e Miriam Leone sono due ex di Boosta, all’anagrafe Davide Di Leo. Due grandi amori che hanno segnato la vita del tastierista e fondatore dei Subsonica che proprio quest’anno, per i 25 anni di carriera della band, è tornato con un disco e un tour. Prima c’è stata Fernanda Lessa, la bellissima modella brasiliana che qualche anno fa è tornata alla ribalta partecipando al Grande Fratello Vip. All’interno della casa la Lessa ha raccontato di un momento molto difficile della sua vita e di come, proprio l’incontro con l’ex compagno, l’abbia aiutata ad uscirne. “Ho conosciuto il mio ex compagno Davide. Piano, piano ne sono uscita. Ma è stato un lungo viaggio che mi ha portato in un centro assistenza o se volete chiamarlo, così, in un rehab. Ho trascorso qualche mese là e mi sono salvata. Quanti soldi ho gettato via per colpa delle mie dipendenze” – ha detto la Lessa parlando del suo vizio dell’alcol e dell’incontro con l’ex Boosta.

Miriam Leone senza veli: "Io non ritocco"/ "Non siate schiavi dei filtri"

Dall’amore tra Boosta e Fernanda Lessa è nata la piccola Ira Marie. Nonostante l’amore del compagno e la nascita della figlia, la modella è ricaduta nel tunnel dell’alcol e ha perfino lasciato l’Italia tornando in Brasile. Intanto la storia con Boosta è naufragata, anche se la modella parlando dell’ex compagno ha solo parole di stima ed affetto : “lui è un ottimo padre. Avevo deciso di non innamorarmi più, di godermi le mie bimbe e le mie passioni, poi però… è arrivato quello che oggi è mio marito”.

Miriam Leone/ "In arte Nino è un atto d’amore, Manfredi ci ha illuminato la strada"

Boosta fidanzata: dopo Fernanda Lessa l’amore con Miriam Leone

Dopo la storia con Fernanda Lessa, Boosta dei Subsonica è stato legato per circa quattro anni con la bellissima Miriam Leone. Un amore intenso ed importante quello tra la ex Miss Italia e il musicista terminato in circostanze misteriose. Nessuno dei due, infatti, ha rivelato cosa sia successo tra loro, forse è semplicemente terminato l’amore. Sta di fatto che la Leone parlando della sua storia con Boosta in una intervista rilasciata a Vanity Fair ha detto: “la più lunga. Ma è finita da un anno. Oggi sono completamente da un’altra parte – ha spiegato a “Vanity Fair” – Una nuova Miriam”.

Miriam Leone/ Fan e follower stregati dal look: "stasera è una Dea". E su Twitter...

Non solo, l’attrice ha anche aggiunto: “ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l’amore. L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere”. Che siano parole riferite proprio all’ex Boosta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA