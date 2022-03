Fernando Alonso: “Continuerò per altri due-tre anni”/ “Essere 40enne è un vantaggio”

Fernando Alonso, nonostante i 40 anni di età, e i numerosi titoli vinti in carriera, non è affatto intenzionato ad appendere i guanti al chiodo e sembra ancora divertirsi come un ragazzino. Dopo due stagioni di “stand-by”, l’asturiano è tornato in Formula 1, dimostrando di essere ancora molto competitivo, e soprattutto, di aver ancora voglia di fare il pilota. “Credo di poter dare ancora molto alla F1. In questo momento mi sto divertendo un mondo. Mi piace correre e mi sto godendo tutte le gare. La Formula 1 non è solo l’attività in pista, ci sono anche molti impegni da affrontare al di fuori che mi piacciono allo stesso modo”.

Max Mosle si è suicidato/ Come è morto l'ex capo F1: un colpo di fucile perché...

“Quindi – ha aggiunto – credo che potrei continuare anche per altri due o tre anni. Almeno spero”, le parole di Fernando Alonso rilasciate ai microfoni di Dazn, intervista realizzata in occasione del recente weekend saudita. Come detto sopra il pilota iberico ha compiuto 40 anni ma lui ci tiene a precisare: “Essere più grande, per me significa avere più conoscenza degli altri. Ho corso su tantissimi circuiti. Porto con me questa conoscenza e vedo solo vantaggi. Non ho mai sentito che fosse uno svantaggio essere più grande degli altri”.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti-Costruttori: Ferrari allunga, Leclerc in testa

FERNANDO ALONSO: “ALPINE? DOBBIAMO SOGNARE IN GRANDE”

Fernando Alonso è alla guida della Alpine (Renault), scuderia che la scorsa stagione ha raccolto ben 155 punti, e che quest’anno ha invece iniziato con 16 punti, anche se Alonso non è riuscito a concludere il Gp di domenica scorsa: “Prima di tutto dobbiamo sognare in grande – le parole del pilota a Dazn – e cambiare la nostra mentalità. I nuovi regolamenti ci danno la possibilità di spendere gli stessi soldi di tutti gli altri e con il budget cap non abbiamo più scuse sotto questo aspetto. Purtroppo, non potrò guidare al mio 100% per sempre. Vedremo quanto tempo ci vorrà”.

Diretta Formula 1/ Streaming video e gara: Verstappen vince, che duello con Leclerc!

Quindi Alonso ha concluso: “Sono molto competitivo in tutto ciò che faccio nella vita, quindi quando sono arrivato qui ho cercato di spingere tutti al limite, perché so che possiamo fare un grande lavoro. Sono io che cerco di tenere la fiamma sempre accesa. Cerco di aggiungere sempre benzina sul fuoco e tutti sono molto felici di questo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA