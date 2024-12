I Ferragnez da una parte e i Tronchetti Provera dall’altra, ma “tutti assieme appassionatamente”. E’ questo quanto è emerso nelle scorse ore sul noto settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini. Tutto il gruppo di “rivali” si è ritrovato sotto lo stesso tetto, leggasi l’appuntamento con la recita di Natale 2024 dei figli dei Ferragnez, al secolo Chiara Ferragni e Federico Fedez Lucia, e i Tronchetti Provera, ovvero Giovanni, figlio del presidente Pirelli e attuale compagno della moglie di Fedez, nonché l’ex moglie di lui Nicole Moellhausen.

Virginia, chi è la figlia Andrea Bocelli/ "Lei è la nostra principessa, è il sole della famiglia"

I due si sono lasciati un anno fa e nessuno era venuto a sapere della loro separazione dopo il lungo matrimonio, fino a che appunto Giovanni non è stato paparazzato più volte con la Ferragni. Un simpatico quadretto “forzato” che ha visto i quattro a pochi metri l’uno dall’altro per il bene dei figli. Tronchetti Provera e Nicole sono giunti mano nella mano del figlio, mentre Fedez si è presentato con la mamma ed imprenditrice Tatiana, e infine Chiara Ferragni, che era insieme alla piccola Vittoria, la secondogenita dei Ferragnez.

Franco Vassallo, chi è il baritono/ Da Milano fino a New York: una carriera straordinaria

FERRAGNEZ E TRONCHETTI PROVERA TUTTI ALLA ST LOUIS

Il gruppo era presente in una nota scuola di altissimo livello di Milano, leggasi la St Louis (struttura per l’elite meneghina frequentata da super vip) per appunto assistere alla recita natalizia di fine anno, e i paparazzi di Chi non si sono voluti perdere la “reunion”, appostandosi fuori dalla scuola e catturando l’arrivo del gruppo.

Prima o poi, come sottolinea anche TgCom24l.it, doveva succedere che i tre (Chiara, Giovanni e Fedez), si ritrovassero vicini, anche perchè i figli delle due ex coppie frequentano appunto lo stesso istituto, e sembra che la relazione fra l’imprenditrice digitale e il noto figlio di Tronchetti Provera sia nata proprio durante questi incontri a prendere i figli. Chi sottolinea come Chiara e Fedez siano arrivati in separata sede, lui “nascosto” da un cappellino con visiera nero e da un cappotto dello stesso colore, mentre lei molto più “libera”, senza nulla in testa.

Daniela Ruggi, nuovi avvistamenti a Modena/ Testimone: “L'ho vista a fine novembre, quegli occhiali...”

FERRAGNEZ E TRONCHETTI PROVERA: CHIARA E FEDEZ SONO SEPARATI

Dopo di che, al termine della recita, i due hanno preso strade differenti. Giovanni e Nicole si sono invece presentati tenendo per mano uno dei loro figli, ma una volta finita la recita hanno preso anch’essi strade diverse. Sicuramente ci sarà stata un po’ di “tensione” nell’aria ma evidentemente nessuno voleva perdersi la recita e soprattutto la presenza andava fatta appunto per il bene dei piccoli, che non c’entrano nulla in queste vicende di gossip.

Ricordiamo che pochi giorni fa il tribunale di Milano ha confermato l’avvenuta separazione fra i due, di conseguenza a breve manca solo la sentenza di divorzio dopo di che i due potranno dirsi ufficialmente degli ex. L’influencer e Fedez saranno a quel punto liberi di risposarsi e al momento se per Federico non sembra essersi ancora intravisto un nuovo amore dopo i molteplici flirt estivi, diversa sembrerebbe essere la situazione sentimentale di Chiara Ferragni che pare abbia già ricevuto in regalo un bell’anello da Giovanni Tronchetti Provera: staremo a vedere come evolverà questa intricata vicenda, la più amata dai gossipari.