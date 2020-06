Ferran Torres al Napoli?/ Calciomercato, Callejon pronto a prendere la strada inversa

Pubblicità

Il Napoli ha bisogno di trovare un sostituto di José Callejon nella prossima sessione di calciomercato: è uno dei temi più pressanti per la società partenopea, perché lo spagnolo è stato uno degli assi portanti di una squadra che, nelle sue varie evoluzioni, è tornata competitiva in Italia e presente in Europa, arrivando a sfiorare lo scudetto in due occasioni (soprattutto una, ma anche nel 2016 le premesse ci sarebbero state tutte). Dopo sette stagioni Callejon è al passo d’addio, a meno che non ci sia una clamorosa svolta sul contratto; tornerà in Spagna, su di lui ci sarebbero almeno due squadre – forse tre, perché avevamo detto dell’Atletico Madrid – e proprio dalla Liga potrebbe arrivare il suo rimpiazzo. Un calciatore diverso, ma che potrebbe comunque segnare il passo nel Napoli.

Ferran Torres piace molto anche alla Juventus, ma ultimamente i bianconeri sembrano essere concentrati su altri obiettivi; restano vigili, ma il laterale del Valencia non appare una priorità anche perché Maurizio Sarri potrebbe ottenere la conferma di Douglas Costa, e inoltre Juan Cuadrado potrà essere ancora utile. Ferran Torres ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro: nessuna squadra oggi la pagherebbe, più che altro si tratta di una precauzione affinchè il prezzo del suo cartellino non si abbassi troppo. Un calciatore che può sistemarsi anche internamente in un centrocampo a quattro, abituato ad avere un terzino alle sue spalle – spesso e volentieri il Valencia gioca con il 4-4-2 – ma nelle selezioni spagnole si è abituato a fare l’esterno del tridente in un 4-3-3.

FERRAN TORRES AL NAPOLI?

Nel corso degli anni, il Napoli ha attinto parecchio dalla Spagna e sempre con ottimi risultati: l’avvento di Rafa Benitez nel 2013 aveva portato ad un flusso continuo di calciatori dalla Liga perché, oltre a Callejon, a vestire la maglia azzurra erano arrivati anche Pepe Reina e Raul Albiol. Lo stesso David Lopez, un mediano che non ha lasciato particolarmente il segno nella sua avventura italiana, ha comunque avuto una collocazione precisa nello scacchiere tattico dell’allenatore iberico; adesso il sodalizio tra Napoli e la Spagna si potrebbe replicare con Ferran Torres. Lo svantaggio per il Napoli è la forte concorrenza che c’è sul calciatore, perché sono tante le squadre interessate al suo profilo; soprattutto perché è giovane, e il contratto in scadenza nel 2021 lo rende particolarmente appetibile (come detto il Valencia sa di non poter pretendere i 100 milioni della clausola).

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli possono invece avere un punto a loro favore: tra le squadre più interessate a Callejon c’è appunto il Valencia, anche se al momento il Siviglia sembra essere in vantaggio. Vero che l’esterno del Napoli si trasferirebbe nella sua nuova realtà a parametro zero, e che sulla carta i partenopei non avrebbero voce in capitolo sulle scelte del loro numero 7; tuttavia, è altrettanto vero che un minimo di “pressione” potrebbe esserci, e che un Callejon convinto dal progetto Valencia toglierebbe inevitabilmente spazio a Ferran Torres, facendo pendere la bilancia di calciomercato verso la parte degli azzurri. Uno scenario possibile, anche se certamente bisognerà poi tenere conto di eventuali altre offerte che arriveranno sulla scrivania del proprietario Peter Lim.



