VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 1: IL PUNTO DI GIAN CARLO MINARDI

Max Verstappen campione del mondo di Formula 1: per la quarta volta consecutiva l’olandese è il re dei piloti nel circuito. Grazie al quinto posto nel Gp Las Vegas Verstappene ha conquistato sempre con la Red Bull il titolo mondiale. Due gare di anticipo e la conferma in questa seconda parte della stagione quando la macchina non gli è sempre stata d’aiuto di saper gestire il vantaggio accumulato nella classifica del Mondiale. Per un Mondiale mai bello come quest’anno dove Red Bull, Mercedes, Mc Laren e Ferrari hanno dato luogo a una stagione appassionante, dividendosi successi a ripetizione.

L’ultimo qui proprio a Las Vegas di George Russell su Lewis Hamilton secondo tutti e due su Mercedes. Celebriamo così ancora una volta la vittoria nel Mondiale del fuoriclasse Max Verstappen, un pilota che ha già messo il segno nella storia della Formula 1… Per parlare di Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 abbiamo contattato in esclusiva Giancarlo Minardi: ecco le sue parole in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Verstappen campione del mondo di Formula 1: titolo meritato? Direi proprio di sì, nella prima parte della stagione lui e la Red Bull hanno dominato il Mondiale. Poi quando Verstappen non ha avuto più il sostegno della macchina si è difeso con le unghie, con i denti e ha conquistato il titolo.

E’ sempre lui il più forte, quanto ha contato Verstappen e quanto la Red Bull in questo successo? Nelle vittorie c’è sempre metà e metà quindi merito sia a Verstappen che alla Red Bull e merito a Verstappen che ha saputo gestire il suo vantaggio nel Mondiale in modo ideale.

Norris il suo avversario più valido, cosa è mancato al pilota inglese per vincere il Mondiale? Magari un po’ di esperienza, magari Norris potrà riflettere quest’inverno sugli errori che ha fatto per migliorare l’anno prossimo.

E come giudica la stagione della Ferrari? Molto positiva visto che dopo una prima parte della stagione difficile nella seconda parte ha fatto bene, un bilancio quindi positivo.

L’anno prossimo sarà ancora Verstappen il pilota da battere o la Red Bull sembra non essere la macchina di un tempo? L’anno prossimo dovrebbe essere una stagione molto bella con quattro team pronti a giocarsi il Mondiale: Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes. Del resto già quest’anno il Mondiale ha visto quattro team dividersi le vittorie, per un Mondiale mai competitivo come questa stagione.

Norris e la McLaren cosa faranno, cosa si aspetta dalla Mercedes? Intanto mancano ancora due gare e vedremo cosa succederà cosa farà la McLaren la vedo sempre competitiva per il titolo. La Mercedes è imprevedibile come ha dimostrato in quest’ultimo Gran Premio di Las Vegas col successo di Russell e il secondo posto di Hamilton e ci sarà anche lei.

La Ferrari potrebbe colmare il gap dalla Red Bull? Quanto conterà in questo senso l’arrivo di Hamilton? Mi auguro che la Ferrari se la giochi, lo spero e credo sia possibile. Per quanto riguarda Hamilton la sua esperienza potrebbe essere importante, specialmente potremo vederlo nella seconda parte della stagione.

(Franco Vittadini)