Festa del papà 2022/ Google regala un doodle! Idee originali per stupire il vostro papà

Festa del papà è oggi 19 marzo 2022 e Google ha scelto di commemorarla dedicandole un doodle

La festa del papà è uno dei momenti più belli dell’anno e anche Google lo ricorda con un apposito doodle. In questo giorno di festa chi ha avuto la possibilità di crescere con un padre al proprio fianco, potrà approfittare della giornata per dimostrare il proprio affetto nei confronti di quella figura così importante nella vita dei bambini e non soltanto. Oggi, 19 marzo, si celebra dunque la Festa del papà. Nel giorno in cui si ricorda San Giuseppe, figura biblica che incarna proprio il padre adottivo di Gesù, che lo ha cresciuto con amore e dedizione, come fosse suo figlio, si festeggiano anche tutti i papà. E come dimostrare, allora, il proprio amore, se non con una bella frase e un regalo? Scopriamo insieme come rendere speciale la festa del papà.

I regali per la festa del papà possono essere simpatici, utili, divertenti o anche affettuosi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e generi. Ovviamente dipende molto dall’uomo al quale andremo a fare un regalo e da chi lo fa. Nel caso di figli piccoli, molto spesso si regalano ai papà oggetti o pensieri che dimostrino l’amore del bimbo. Allora ecco che non mancano cuscini con su delle belle frasi, portachiavi, cornici con foto o altri regali personalizzati. Se invece a fare il regalo è un figlio adulto e dunque un papà più avanti con l’età, il regalo sarà sicuramente diverso.

Se si vuole optare per regali per la festa del papà utili, dobbiamo sicuramente cercare di capire quali siano i gusti dell’uomo al quale andiamo a fare un pensiero. Ecco allora che per un papà che ama darsi da fare, potrebbe essere perfetto un attrezzo per la cura del giardino. Allo stesso modo, per un uomo che ami cucinare, un bel guantone – magari anche personalizzato – o un altro utensile per cucina. Se si vuole andare sul sicuro, è possibile prendere una buona bottiglia di vino, magari da aprire a tavola tutti insieme. Non mancano poi regali utili come profumi, maglie e altri accessori simili.

Se invece si vuole optare per un regalo originale, ecco qualche idea per la festa del papà. Si può regalare al proprio papà un’esperienza: un giro in una macchina sportiva o d’epoca, un giorno alla Spa, un corso di cucina o da sommelier… Sono tante le idee originali per la per un pensiero speciale in questa giornata. Un altro simpatico ma originale oggetto che si può regalare è invece un portachiavi con un codice Spotify di una canzone: ovviamente la canzone scelta non può che essere dedicata al papà! Regali simpatici, invece, possono essere ad esempio un libro o una maglia personalizzata, un gioco a cubotti di legno con foto personalizzate o anche una birra o una bottiglia di vino “gratta e vinci”.











