Festa Monza per la promozione in Serie A/ Tifosi euforici, c’è anche Galliani

FESTA PROMOZIONE MONZA: LA CITTÀ SI PREPARA

Un sogno raggiunto, una vera e propria impresa: il Monza è in Serie A. Per la prima volta in 110 anni di storia, il club lombardo è riuscito a raggiungere la massima serie. Il traguardo porta inevitabilmente le firme di Berlusconi e Galliani, che quattro anni fa hanno preso il club trascinandolo dalla Serie C fino al tetto massimo del calcio italiano. Un obiettivo per il quale la dirigenza ha lavorato tanto e a lungo e che lo scorso anno era sfuggito di poco. Quest’anno, invece, è tutto realtà. Il Monza è in Serie A e il club festeggerà proprio oggi, martedì 31 maggio.

Come annunciato da Galliani dopo la vittoria contro il Pisa, i tifosi potranno abbracciare squadra e dirigenza proprio questa sera. Dopo i festeggiamenti spontanei per tutta Monza avvenuti al triplice fischio del match dei playoff e andati avanti tutta la notte, con cori, fumogeni, fuochi artificiali e tantissime urla di gioia, questa sera si terrà il festeggiamento ufficiale organizzato dal club per gioire insieme ai tifosi di questo traguardo storico raggiunto all’ultimo respiro. Alla festa parteciperà anche lo stesso Adriano Galliani.

MONZA IN SERIE A, BERLUSCONI SOGNA IN GRANDE

Il Monza, dopo aver sfiorato la massima serie lo scorso anno, è riuscito ad ottenere la promozione passando per i playoff. Nell’ultimo turno, contro il Pisa, la squadra di Stroppa si era imposta per 2-1 in casa all’andata. Al ritorno, gara sofferta che ha richiesto i tempi supplementari. Il match è terminato proprio 3-4 per i brianzoli dopo i supplementari, regalando a Berlusconi la gioia della promozione. Il presidente ha le idee molto chiare: “Abbiamo combattuto per un lungo anno e abbiamo raggiunto un traguardo storico. Il Monza non era mai stato in Serie A e oggi ci è riuscito. È una cosa meravigliosa per noi e per tutti i cittadini della Brianza. Il prossimo obiettivo? Lo scudetto e la qualificazione in Champions“.

Nonostante Berlusconi pensi già al futuro e lo faccia con grandi progetti, a Monza è il momento di celebrare questo traguardo raggiunto. Questa sera, i tifosi si incontreranno con la squadra per festeggiare insieme il raggiungimento della Serie A. In attesa di vivere una stagione emozionante in Serie A, la festa del Monza è appena cominciata!

FESTA MONZA PER LA PROMOZIONE: ORARIE PERCORSO DEL BUS

La festa promozione del Monza scatterà alle ore 18:00 di martedì 31 maggio: il bus scoperto sarà posizionato in via Lecco e toccherà alcune zone “simbolo” della città brianzola, passando per esempio dal Ponte dei Leoni e dunque dall’Arengario e Piazza Trento e Trieste. Da via Mentana si arriverà all’U-Power Stadium: qui alle ore 19:30 è prevista la cerimonia di premiazione da parte della Lega B. Va anche segnalato che le porte dello stadio Brianteo, che oggi è conosciuto come U-Power Stadium per ragioni di sponsorizzazione, saranno aperte dalle ore 18:00 come da inizio della sfilata del bus: qui infatti troveranno spazio tutti quei tifosi che non riusciranno a recarsi per le vie del centro cittadino, ma che attraverso un maxischermo potranno comunque seguire le immagini della festa per poi accogliere Giovanni Stroppa e i suoi ragazzi, eroi della storica promozione in Serie A che è la prima di sempre per il Monza.

