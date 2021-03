Festival di Sanremo 2021: streaming Raiplay/ Programma e come vedere la finale

Sanremo 2021, tutti i modi per seguire la finale del Festival

È tempo di scoprire chi vincerà la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus presenta questa sera, al fianco di Fiorello, la finale della kermesse canora, durante la quale si avvicenderanno numerosi ospiti. Prima di indicarvi il programma della serata, ricordiamo che è possibile vedere il Festival in vari modi. Oltre che in tv (ore 20,45 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre), la quinta serata di Sanremo 2021 può essere seguita anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it da pc, tablet e smartphone. Qui è inoltre possibile recuperare sia la puntata che i filmati dei vari cantanti in gara grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, come sempre, trasmesso anche in diretta via radio su Rai Radio 2. Andiamo ora a rivelare il programma e, dunque, la scaletta della quinta serata.

Il programma della finale di Sanremo 2021

Alle esibizioni finali dei 26 artisti in gara, si alterneranno gli ospiti che sono: Ornella Vanoni sul palco insieme a Francesco Gabbani, poi Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. E ancora per lo sport ritroveremo Alberto Tomba e Federica Pellegrini che lanceranno il sondaggio per scegliere il logo dell’evento sportivo. Ci sarà anche Serena Rossi, Tecla Insolia – che lo scorso anno ha debuttato tra le Nuove proposte ma che questa sera torna nelle vesti di protagonista nel ruolo di Nada della fiction ‘La bambina che non voleva cantare’ -, infine gli Urban Theory, Dardust e la Banda della Marina militare. Sul palco anche Giovanna Botteri per “ricordare un anno di ferite”. Infine non mancherà il quinto quadro di Achille Lauro e l’esibizione del vincitore delle Nuove Proposte, Gaudiano.

La scaletta dei cantanti in gara

Ecco, infine, la scaletta e, dunque, l’ordine di uscita dei 26 artisti in gara a Sanremo 2021.

Ghemon Momento perfetto

Gaia Cuore amaro

Irama La genesi del tuo colore (registrazione video delle prove generali)

Gio Evan Arnica

Ermal Meta Un milione di cose da dirti

Fulminacci Santa Marinella

Francesco Renga Quando trovo te

Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera

Colapesce/Dimartino Musica leggerissima

Malika Ayane Ti piaci così

Francesca Michielin / Fedez Chiamami per nome

Willie Peyote Mai dire mai (La Locura)

Orietta Berti Quando ti sei innamorato

Arisa Potevi fare di più

Bugo E invece si

Maneskin Zitti e buoni

Madame Voce

La Rappresentante di Lista Amare

Annalisa Dieci

Coma_Cose Fiamme negli occhi

Lo Stato Sociale Combat Pop

Random Torno a te

Max Gazzè Il farmacista

Noemi Glicine

Fasma Parlami

Aiello Ora

