Vincitore Sanremo Giovani 2021 chi è?/ Nuove proposte, Gaudiano favorito ma…

Chi sarà il vincitore Sanremo Giovani 2021? Tra le Nuove Proposte…

Oggi, venerdì 5 marzo, la quarta serata della kermesse musicale, si aprirà con la finale di Sanremo Giovani 2021 che vedrà i 4 finalisti delle Nuove Proposte. A conquistare la finalissima sono stati Folcast con il brano Scopriti, Gaudiano con la canzone Polvere da sparo; Davide Shorty con “Regina” e Wrongonyou con il brano Lezioni di volo. Quattro giovani artisti che il pubblico ha imparato a conoscere prima dell’inizio del 71esimo Festival e tra i quali, questa sera, sarà decretato il vincitore. Ad eleggere la canzone vincitrice è la giuria demoscopica, la sala stampa e il televoto. Tra i quattro, il grande favorito è Gaudiano la cui vittoria con la canzone “Polvere da sparo” è quotata a 3,75 dagli scommettitori. Tuttavia, le quote cambiano continuamente e a soffiare la vittoria al giovane cantautore pugliese potrebbe essere Davide Shorty.

Pronostici Vincitore Sanremo Giovani 2021: Wrongonyou trionfa a sorpresa?

Se Gaudiano e Davide Shorty, per il momento, sono considerati i grandi favoriti per vincere la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, Wrongonyou potrebbe essere la sorpresa. Secondo i bookmakers, infatti, non è da escludere il trionfo a Sanremo Giovani 2021 di Marco Zitelli, vero nome di Wrongonyou che, con il brano Lezioni di volo ha stupito positivamente tutti. I tre nomi che dovrebbero contendersi la vittoria, dunque, dovrebbero essere proprio Gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou. Sarebbero poche, invece, le possibilità di trionfare di Folcast la cui vittoria è quotata a 4,75. I quattro finalisti, dunque, sono separati da quote molto vicine tra loro. La sorpresa non è esclusa e molto dipenderà dal televoto che, questa sera, potrebbe avere un ruolo determinante. Tra Folcast, Davide Shorty, Gaudiano e Wrongonyou chi sarà proclamato vincitore dalla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi?



