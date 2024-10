Prosegue il grande successo di Feysal Bonciani a Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Rai1. Il cantante e protagonista di musical di successo come “Jesus Christ Superstar” si sta rivelando una delle sorprese di questa quattordicesima edizione. Questa settimana Feysal Bonciani è chiamato ad omaggiare il grandissimo James Brown, il re della funky music e del soul che ha segnato la storia della musica internazionale. Un’imitazione sulla carta difficilissima, ma Feysal sembrerebbe avere tutte le carte in regola per portare a casa un ottimo risultato.

Del resto nelle precedenti puntate ha dimostrato sul palcoscenico il suo spiccato talento artistico non solo nel canto, ma anche nel ballo. La conferma è arrivata dai voti della giuria che l’hanno quasi sempre premiato decretandolo anche vincitore di una puntata con l’imitazione di Bruno Mars. Chissà che stasera non possa, nei panni di James Brown, bissare il successo!

Feysal Bonciani: dall’adozione al successo nel mondo della musica e dello spettacolo

La vita di Feysal Bonciani non è stata semplice. Da ragazzino, infatti, è stato adottato dopo essere stato rifiutato da diversi genitori; rifiuti che ancora oggi ricorda visto che erano legati al colore della sua pelle. Fortunatamente sulla strada sono arrivati due genitori meravigliosi che l’hanno accolto a braccia aperte e con cui ha un rapporto bellissimo e di cui ha detto: “hanno sempre aiutato le altre persone o chi era in difficoltà”. L’adozione non è stata semplice e per questo motivo, Feysal ha detto: “è un tema molto particolare e va trattato nella giusta maniera ma io mi sono sentito di raccontare la mia storia perché grazie al supporto della mia famiglia sono riuscito a realizzare i miei sogni, a lavorare nel mondo della musica”.

La grande svolta della sua carriera è arrivata con il musical Jesus Christ Superstar fino alla recente chiamata a Tale e Quale Show 2024 dove ha realizzato il sogno della vita. “La televisione per me è un mondo nuovo” – ha detto dalle pagine di SuperGuida Tv pronto a tutto pur di far bene a Tale e Quale.