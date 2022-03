Fiamma Izzo, sorella di Simona: “S’intromette su tutto”/ “Litighiamo spesso, ma poi…”

Fiamma Izzo, sorella di Simona, è intervenuta in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite ai microfoni di “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri e Gigi Marzullo e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 19 marzo 2022. Immancabilmente, il quesito d’esordio è stato imperniato proprio sul rapporto che c’è fra le due sorelle e Fiamma, a tal proposito, ha asserito quanto segue: “Lei vuole sempre consigliarci su qualunque argomento, quindi si intromette su tutto. Ha una gemella della sua stessa età, ma non è prezzemolina come lei! Simona vorrebbe che vivessimo tutti la vita a modo suo, ma non si può”.

Successivamente, Fiamma Izzo ha descritto il proprio rapporto speciale con sua sorella Simona: “Noi non abbiamo altre amiche, siamo amiche tra di noi e nessuno riesce a entrare nella nostra cerchia, perché nessuno può instaurare quel rapporto così schietto che abbiamo noi. Litighiamo tanto, ci diciamo le cose in maniera diretta, anche molto brutte, ma poi ci siamo sempre l’una per l’altra”.

FIAMMA IZZO, PARLA LA SORELLA SIMONA: “NON CI SIAMO SENTITE PER 20 GIORNI, POI…”

Successivamente, a “Dedicato”, a esprimere la propria opinione su Fiamma Izzo è stata la sorella Simona, che ha rivelato alcuni interessanti retroscena sul loro rapporto speciale e talvolta bellicoso: “Fiamma è una donna che ha un suo carattere, è un Leone. Noi discutiamo anche… Lei pensa cose diverse da me, ma alla fine confrontiamo le nostre verità fino a quando non ne emerge una terza. Siamo due sorelle che litigano e che si mandano anche a quel paese. Una volta non ci siamo sentite addirittura per 20 giorni. Poi, però, facendo finta di niente e senza chiederci scusa, abbiamo iniziato a parlare di cucina”.

Infine, una rivelazione inaspettata. C’è stato un periodo in cui Simona Izzo aveva il terrore di morire ed è arrivata a chiedere a sua sorella, qualora fosse veramente deceduta, di tenere suo figlio e di sposarsi suo marito Ricky Tognazzi, se lei fosse stata libera: “Non volevo che un’altra subentrasse al posto mio”, ha spiegato Simona.











