Video lite Antonella Elia e Valeria Marini/ Social divisi: “spintone? Il karma!”

Nei giorni scorsi la tensione tra le due primedonne del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Valeria Marini, ha raggiunto livelli altissimi facendo temere il peggio. La showgirl proprio non riesce a digerite la presenza della diva del Bagaglino nella Casa ed ha manifestato la sua antipatia senza mai nascondersi. E’ pur vero però che in molte circostanze sarebbe stata proprio la Marini a provocarla, aizzandola contro se stessa, come accaduto con la storia del rosario sventolato davanti a lei o come l’episodio della sauna di alcuni giorni fa. In quel frangente, Valeria ha raggiunto Antonella in sauna e ad Aristide ha domandato: “Come ti sembro, son cucita bene dalla testa ai piedi?”, chiaro riferimento alle critiche che le erano state sollevate da Antonella alcune settimane fa e costringendo la Elia ad andare via. “Valeria rompe costantemente Antonella!”, contesta un utente nel video in questione caricato sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip. E ad essere d’accordo è più di un utente: “Valeria ha rotto le palle, Antonella era tranquilla e zitta, lei l’ha provocata di nuovo”, si legge tra i vari commenti, mentre spunta l’hashtag “#iostoconantonella”. “Ma chi si crede di essere la Marini? Lasciala stare ad Antonella”, si legge ancora. E c’è anche chi comprende, almeno in questa circostanza, il malessere dell’ex valletta di Mike Bongiorno: “Da una parte ha ragione anche Antonella perché non è facile sopportare Valeria Marini… Con tutta sincerità”.

VIDEO LITE ANTONELLA ELIA E VALERIA MARINI: I COMMENTI SOCIAL

Gli scontri tra Antonella Elia e Valeria Marini hanno però raggiunto il culmine della violenza verbale e fisica dopo uno spintone sferrato dalla showgirl, ormai esausta dalle continue provocazioni della neo coinquilina. In quel caso si era reso necessario l’intervento degli altri compagni di avventura per separare le due donne dopo le accuse della Marini di essere stata spintonata con forza dalla sua acerrima avversaria. Tra i presenti, anche Asia Valente, che usato il suo lato migliore per dividere le due gieffine, come notato da un utente sui social che ironicamente ha commentato sotto al video in questione: “La vincitrice è Asia (Valente, ndr) che le separa col c*lo”. Ancora una volta però, gran parte degli utenti hanno manifestato piena solidarietà nei confronti della Elia, almeno stando ai commenti lasciati sui social, come quello di un utente che scrive: “Da tre giorni Valeria Marini e Fernanda Lessa dimostrano un atteggiamento infantile (davvero ai confini del bullismo) nei confronti di Antonella Elia: sostengono ripetutamente che porti iella e che sia un’indemoniata la cui supposta negatività andrebbe abbattuta a colpi di segni della croce e rosari sbandierati”. Nello stesso commento – tra i più quotati – si legge ancora: “L’atteggiamento della Marini è davvero una barzelletta che non fa più ridere: le parole sue e della Lessa sono uno spettacolo agghiacciante, triste e infelice”. Ma c’è anche chi ironizza sulla questione degli spintoni, ricordando le accuse che Antonella aveva rivolto a Patrick e invocando al karma.

