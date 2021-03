Fidanzato Costantino Della Gherardesca, chi è?/ “Mi piacerebbe dire che c’è, ma…”

Chi è il fidanzato di Costantino Della Gherardesca? Il conduttore, reduce dall’avventura come concorrente di Ballando con le stelle e come giudice de Il cantante mascherato 2021, è ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone. Nella lunga intervista, Costantino parlerà anche d’amore. Sulla sua vita privata, sul web, tutto tace. Dal suo profilo Instagram dove è sempre molto presente, pare che nella sua vita non ci sia un amore e che sia attualmente single. A confermarlo, del resto, è stato proprio Della Gherardesca nell’intervista rilasciata a Mara Venier. Ospite della puntata di Domenica In trasmessa lo scorso 7 febbraio, rispondendo alla domanda della padrona di casa che gli ha chiesto se ci sia un amore nella sua vita, ha dichiarato: “Mi piacerebbe poterti dire di sì, ma non c’è”.

Costantino Della Gherardesca: “L’amore è sempre stato complicato”

Il nuovo anno porterà l’amore nella vita di Costantino Della Gherardesca che, professionalmente, sta attraversando un periodo decisamente sereno? Il conduttore non si illude. Durante l’intervista rilasciata a Mara Venier lo scorso febbraio, infatti, ha dichiarato che, l’amore, per lui, è “sempre stato complicato perché ero discolo e ribelle”. L’amore, dunque, busserà presto alla porta di Costantino Della Gherardesca? In attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro, il conduttore sogna di andare in pensiero e di andare a vivere in India. Riuscirà a realizzare il suo sogno avendo accanto un amore? Schietto e sincero come sempre, racconterà nuovi dettagli della sua vita durante l’intervista a Oggi è un altro giorno.



