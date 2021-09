Fidanzato Soleil Sorge, chi è?/ Dopo Gianmaria Antinolfi le voci su Lucas Peracchi…

Chi è il fidanzato di Soleil Sorge? In molti se lo domandano, dopo averla vista al Grande Fratello Vip vicina, tra l’altro, al suo ex Gianmaria Antinolfi. Pare che i due si siano frequentati in passato per alcuni mesi (precisamente da settembre 2020 a giugno 2021), ma a un certo punto Gianmaria ha deciso di troncare non rispondendo più alle chiamate di lei. La stessa modella ha raccontato di aver avuto un flirt con Antinolfi, anche se oggi i rapporti tra i due non sono così affiatati e nemmeno così calorosi.

Ricordiamo le relazioni di Soleil con altri due volti noti del mondo della televisione, Luca Onestini e Marco Cartasegna, mentre oggi la ragazza sarebbe impegnata con Lucas Peracchi, anche lui famoso ex della trasmissione Uomini e donne. Il tronista, legato in passato anche al nome di Mercedesz Henger, ha iniziato a corteggiare Soleil dopo averla conosciuta sul luogo di lavoro. Lucas, infatti, fa il personal trainer, e Soleil avrebbe preso a frequentarlo proprio in concomitanza con le loro sessioni di allenamento.

Soleil Sorge è fidanzata con Lucas Peracchi? L’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista di Oggi Alberto Dandolo, che nella sua rubrica Pillole di gossip ha insinuato per primo che tra i due ci fosse qualcosa in più di un semplice rapporto professionale.

“A furia di allenarsi”, scrive Dandolo, Lucas Peracchi e Soleil Sorge avrebbero instaurato anche una bella amicizia poi sfociata in un fidanzamento. ‘Fidanzamento’ – precisiamo – non ancora ufficiale: quelle che riportiamo sono soltanto indiscrezioni, ed è possibile che con l’entrata di lei nella Casa del Gf Vip il rapporto con Lucas si raffreddi un po’. Staremo a vedere.

