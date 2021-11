Fidanzato Soleil Sorge, chi è?/ Spunta un imprenditore siciliano, ma nessuna conferma

Mistero sul presunto fidanzato di Soleil Sorge. L’influencer che nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha instaurato un legame speciale con Alex Belli. Tuttavia, l’influencer ha ribadito di considerare l’attore un amico pur non ammettendo il feeling e la complicità evidenti. Soleil, inoltre, ha spiegato di avere già una persona nel suo cuore la cui identità, tuttavia, resta top secret. “Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle”, ha detto Soleil.



Soleil Sorge si schiera con Alex Belli contro Aldo Montano/ "È una persona rancorosa"

Chi è, dunque, l’uomo misterioso che è presente nel cuore di Soleil? La Sorge, nella casa del Grande Fratello vip 2021, non ha più parlato della sua vita privata e della persona a cui pensa e che ritroverà quando uscirà dalla casa di Cinecittà. Tuttavia, il settimanale Chi, pare abbia scovato nel privato di Soleil scoprendo alcuni dettagli del fidanzato misterioso.

Alex Belli si 'dichiara' a Soleil Sorge "Non riesco a starle lontano"/ E Delia Duran?

Fidanzato Soleil Sorge: la verità al Grande Fratello Vip 2021?

Secondo il settimanale Chi, il fidanzato misterioso di Soleil Sorge si chiamerebbe Carlo, sarebbe siciliano e titolare di un’agenzia di eventi. Tuttavia, per il momento, si tratta di un’indiscrezione non confermata. Alfonso Signorini, però, potrebbe provare a capire qualcosa in più.

Soleil che, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 avrà un confronto con Delia Duran, la moglie di Alex Belli, racconterà qualche dettaglio in più sull’uomo che la starebbe aspettando fuori dalla casa? Soleil ha cominciato l’avventura nella casa di Cinecittà da single salvo, poi, svelare l’esistenza di una persona speciale nel suo cuore. Svelerà presto la sua identità?

Nicola Ippoliti, ex fidanzato Soleil Sorge/ "Lei stava con un calciatore, con me..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA